Le prochain partage alternatif AirDrop d’Android à proximité a été capturé sur l’appareil photo

Android vous permettait de partager rapidement des liens et des fichiers entre les appareils grâce à Android Beam, mais la technologie basée sur la négociation NFC n’a jamais été largement adoptée, alors Google l’a supprimée avec le lancement d’Android 10. Au lieu de cela, la société travaille sur un nouvelle solution plus puissante appelée «partage rapide» ou «partage à proximité» dans le cadre des services Google Play. Le développeur d’applications Android Kieron Quinn a réussi à activer la fonctionnalité, et elle ressemble sans aucun doute à Apple AirDrop.

Kieron Quinn a obtenu le partage à proximité en travaillant sur un Pixel 2 XL et un OnePlus 7T Pro – contrairement à la solution insulaire de Xiaomi, Oppo et Vivo, le transfert de fichiers local de Google semble fonctionner sur tous les combinés Android modernes avec Play Services. Dans la vidéo de Quinn, nous pouvons voir que le partage à proximité ou le partage rapide obtiendra sa propre entrée dans le menu de partage d’Android. Lorsque vous appuyez dessus, votre téléphone commence à rechercher des appareils à proximité, ce qui invite une notification sur les smartphones à proximité, demandant à ses propriétaires s’ils souhaitent se rendre visibles à l’expéditeur. D’après ce que nous avons vu précédemment, vous pouvez également définir la visibilité automatique préférée pour certains contacts et modifier le nom de votre appareil. Une fois que la partie émettrice peut voir le combiné récepteur potentiel, elle peut le sélectionner comme cible et envoyer un fichier à sa manière – aucune confirmation supplémentaire n’est nécessaire sur la cible.

Mishaal Rahman, développeur de XDA, a également activé le partage à proximité sur certains de ses téléphones et peut fournir plus d’informations sur la fonctionnalité. Il rapporte qu’il pourrait transférer un fichier .img de 3,5 Go d’un Pixel 4 vers un Pixel 2 XL en un peu plus de deux minutes, ce qui le rend plus rapide que de nombreuses solutions basées sur Internet. La technologie repose sur le Wi-Fi, mais vous n’avez pas besoin d’être sur le même réseau pour le faire fonctionner. Lorsque vous désactivez la radio Wi-Fi de votre téléphone, le partage à proximité revient à Bluetooth, ce qui entraîne des transmissions extrêmement lentes. Les développeurs XDA ont également réussi à envoyer plusieurs fichiers en une seule fois.

Le partage à proximité semble prêt à être lancé, alors j’espère que Google ne rencontrera aucun obstacle majeur empêchant une publication en temps opportun. Il reste cependant quelques inconnues. Nous n’avons pas encore vu s’il y a des limitations de taille de fichier, et tous les téléphones testés exécutent Android 10, il est donc possible qu’il ne soit disponible que sur la dernière version du système d’exploitation. Quoi qu’il en soit, nous en saurons plus une fois que Google aura mis à disposition le partage à proximité ou le partage rapide.