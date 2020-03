Le prochain Pixel 4a aura un stockage UFS 2.1 plus rapide

Vendredi après-midi, tout est question de fuites de pixels, semble-t-il. Les gens de XDA Developers viennent de déterrer des preuves de ce Pixel 4a qui était précédemment apparu sur vidéo, ce qui indique que le prochain mid-ranger de Google offrira un stockage UFS 2.1 plus rapide. Ce sera presque certainement une augmentation significative de la vitesse de stockage par rapport à l’eMMC relativement “lente” du Pixel 3a de l’année dernière. Tous nos lecteurs ne connaissent pas les différences entre ces normes, mais la version courte est la suivante: le Pixel 4a pourrait se sentir anecdotique beaucoup plus rapidement.

Les nouvelles sont fournies par une capture d’écran du chargeur de démarrage qui décrit le type de stockage sur le téléphone comme étant basé sur UFS, et la sortie d’une commande émise via Fastboot confirme en outre la spécification individuelle comme étant UFS 2.1.

Photo du chargeur de démarrage sur le Pixel 4a de TecnoLike Plus. Image via les développeurs XDA.

Malheureusement, vous ne pouvez pas vraiment faire confiance aux benchmarks de stockage effectués dans l’espace utilisateur sur Android, il est donc difficile d’obtenir une métrique objective sur laquelle baser les comparaisons, mais le stockage basé sur eMMC est presque toujours plus lent que les solutions basées sur UFS. Certes, Google a fait un très bon travail avec le Pixel 3a, et son stockage n’était pas terriblement lent, mais il n’était certainement pas aussi rapide que les autres pixels, et la vitesse de stockage est une mesure très importante pour une utilisation quotidienne, et vous voyez l’impact qu’il a immédiatement quand il s’agit de choses comme le démarrage d’applications.

Pour l’anecdote, l’une des choses qui fait que le téléphone vieillit le plus mal est la vitesse de stockage. Le stockage rapide charge rapidement les applications, ce qui le rend intuitif, et il permet des opérations d’arrière-plan qui s’appuient sur des vitesses de lecture ou d’écriture telles que des recommandations d’actualisation, l’ouverture / le chargement intelligent du contenu avant d’y accéder, et les mises à jour des applications pour ne pas embourber votre téléphone pendant que vous fais quelque chose au premier plan. OnePlus, par exemple, a judicieusement inclus un stockage assez rapide dans tous ses téléphones depuis le OnePlus One d’origine, et les appareils de la société ont assez bien vieilli.

Le choix et l’optimisation du système de fichiers pour le type de stockage utilisé peuvent compenser quelque peu l’utilisation de la mémoire eMMC plus lente, mais la meilleure façon d’améliorer les choses est simplement d’utiliser un stockage plus rapide pour commencer, c’est donc une excellente nouvelle que le Pixel 4a, selon toutes les apparences , sera mis à niveau vers UFS 2.1.

Je craignais que Google ne trouve pas suffisamment de choses importantes pour améliorer le Pixel 4a sans augmenter le prix, mais si la société peut lancer le stockage UFS 2.1 tout en maintenant le même prix – ce qui, selon les fuites, se produira – alors je suis très heureux d’avoir tort.