Le prochain produit phare OnePlus pourrait naviguer sur le réseau 5G ultra rapide de Verizon

Les téléphones OnePlus sont vendus déverrouillés aux États-Unis depuis un certain temps, avec prise en charge de tous les principaux réseaux. Le prochain téléphone OnePlus, le OnePlus 8, pourrait venir directement dans les showrooms de Verizon, un coup de pouce pour la marque novice qui a déjà vendu ses appareils via une loterie. Selon un scoop d’Android Police, le OnePlus 8 sera un téléphone Verizon pour le réseau 5G, probablement le mmWave 5G que Verizon a lancé à travers le pays au cours de l’année écoulée.

OnePlus fournit généralement du matériel haut de gamme à un prix moyen, il est donc passionnant de voir l’entreprise à l’avant-garde de la poussée 5G aux États-Unis. Pourtant, les réseaux 5G sont très nouveaux et incomplets, et il n’est pas clair si les téléphones sortis aujourd’hui répondront à toutes les exigences de bande radio pour les versions nationales finales des réseaux 5G.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Le réseau 5G de Verizon est disponible dans plus de 30 villes à travers les États-Unis, y compris Washington, D.C., Boston et New York. La couverture peut encore être inégale car mmWave 5G nécessite une abondance d’antennes pour atteindre tous les clients.

Il n’y a pas de mot sur les prix spécifiques ou la disponibilité de ce téléphone, car toutes les informations semblent provenir d’une source anonyme. OnePlus a remanié son modèle de sortie l’année dernière avec un OnePlus 7 et 7 Pro, et AP pense que leur source fait référence au OnePlus 8 standard – pas au 8 Pro.

OnePlus Great

OnePlus 7T

L’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter

Le OnePlus 7T perpétue l’héritage de la société de publier des smartphones Android haut de gamme abordables. Un logiciel exceptionnel, un système de caméra polyvalent et d’excellentes performances en font l’un des meilleurs téléphones que nous ayons vus récemment.