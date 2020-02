Le prochain Redmi K30 Pro pourrait échanger l’appareil photo contre de la puissance

La série Redmi K30 devrait être rejointe par le Redmi K30 Pro, et il y a des spéculations que ce téléphone pourrait être la base du Poco F2 tant attendu.

Désormais, XDA-Developers a obtenu un fichier build.prop pour un nom de code de smartphone imi. Et ce fichier confirme qu’il exécute un chipset Snapdragon 865 et porte le nom Redmi. Aucun nom de produit n’est répertorié ici, mais tout semble correspondre à un Redmi K30 Pro (un peu comme le silicium phare Redmi K20 Pro).

Le point de vente cite également une liste GeekBench pour un Redmi K30 Pro. Ces listes peuvent généralement être falsifiées, mais le champ «carte mère» contient le nom de code imi divulgué précédemment. XDA dit également que l’ID de build associé au benchmark semble correspondre à l’ID dans le fichier build.prop.

En outre, un membre du forum XDA a creusé dans le code de l’application de la galerie MIUI, constatant que cet appareil imi n’était pas répertorié avec les autres téléphones Xiaomi 108MP. Au lieu de cela, l’appareil est répertorié comme ayant une caméra principale 64MP. Cela suggère que le Redmi K30 Pro pourrait offrir un appareil photo 64MP au lieu d’un capteur 108MP, probablement en utilisant l’appareil photo IMX686 de Sony ou un tout nouveau capteur.

Un appareil photo 64MP serait un peu décevant mais pas surprenant en raison de la série Redmi K30 offrant des capteurs Sony 64MP. Un capteur de 108 MP permettrait théoriquement plus de détails pendant la journée et des prises de vue en basse lumière à plus haute résolution (bien qu’avec la même taille de pixel lorsqu’il est groupé).

Vous souciez-vous de savoir si votre prochain téléphone possède un appareil photo 64MP ou un tireur 108MP? Donnez-nous votre avis dans les commentaires!