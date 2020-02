Le prochain résultat de la marque pour le contrôle des produits IoT

Realme a annoncé qu’il lancera bientôt une nouvelle application, intitulée Realme Link made for Realme IoT products. Les produits IoT devraient être lancés dans un proche avenir.

L’application Realme Link transforme le smartphone en un centre de contrôle. Tous les produits Realme IoT que Realme lancera bientôt peuvent être visualisés, exploités et contrôlés via l’application Link, sans l’aide d’aucun gadget ou application tiers. De plus, le géant des smartphones a annoncé que tous les smartphones Realme à venir seront préinstallés avec l’application Link.

Même si l’entreprise a presque terminé le développement de l’application et a travaillé sur tous les ajustements que l’application pourrait avoir, elle n’a pas encore trouvé d’icône appropriée pour la même chose.

Realme a demandé à ses utilisateurs de trouver ou plutôt l’icône la mieux adaptée à l’application Realme Link. La société a choisi ses quatre meilleures options pour les icônes, et les utilisateurs peuvent voter pour la meilleure pour Realme.

Sur d’autres nouvelles, Realme travaille sur son premier groupe de fitness, le prétendu Realme Sayhat. Le groupe de fitness peut également être contrôlé via l’application Realme Link.

De plus, Realme a annoncé la sortie de son dernier smartphone Realme X50 Pro 5G en Inde. Realme a choisi la date du 24 février 2020 pour le lancement de son dernier smartphone. Globalement, le même smartphone sera annoncé le 24 février 2020 à Madrid.

Le Realme X50 Pro arborera une configuration de quatre caméras sur son dos et aura un capteur 64 MP comme capteur principal. Le fabricant de smartphones a annoncé sur Weibo que le smartphone prendrait en charge le zoom hybride 20x. Cela signifie que, selon toute probabilité, le X50 pro sera également équipé d’un téléobjectif ainsi que de deux autres appareils photo.