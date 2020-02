Le prochain service de vapotage ViacomCBS comprendra CBS All Access Content, Paramount Films, Showtime, MTV, Comedy Central et plus

ViacomCBS, une nouvelle société créée à la suite d’une fusion entre Viacom et CBS, prévoit d’entrer sur le marché de la télévision en streaming avec un nouveau service qui pourrait combiner le contenu de CBS All Access, des films Paramount et des chaînes Viacom, rapporte CNBC.

Les actifs Viacom mis à disposition via le service de streaming incluraient Pluto TV, Nickelodeon, BET, MTV et Comedy Central. CBS et Viacom ont déjà des services de streaming (CBS All Access et Showtime, respectivement), mais le nouveau service s’appuierait sur CBS All Access et aurait plus à offrir aux clients.

Selon CNBC, les dirigeants de ViacomCBS n’ont pas encore pris de «décisions fermes» sur le nouveau service de streaming, mais envisagent un service financé par la publicité qui propose également une version sans publicité et une version premium avec accès à Showtime.

Aucune décision n’a été prise sur un nom pour le service ou un prix, mais le service de base “sera probablement moins de 10 $ par mois”.

CBS All Access, le service actuel proposé par ViacomCBS, existe depuis octobre 2014, mais après la fusion, la nouvelle société a «ajouté du poids» à un nouveau service de streaming mieux à même de rivaliser avec des produits de streaming plus importants comme Netflix et Hulu.

À l’heure actuelle, ViacomCBS facture 5,99 $ pour une version financée par la publicité de CBS All Access et 9,99 $ pour une version sans publicité. Il offre un accès à toutes les émissions de CBS, y compris les sports en direct et le contenu original.

Viacom propose Showtime ainsi que Noggin, un service à 7,99 $ par mois destiné aux enfants et BET +, un service à 9,99 $ par mois qui propose une programmation originale de Tyler Perry. ViacomCBS prévoit de garder ses services de streaming actuels disponibles tout en commercialisant le service à venir auprès des abonnés existants pour les inciter à se mettre à niveau pour un peu plus d’argent par mois.

