Le prochain smartphone 5G de Sharp Corp, Aquos R5G, sortira au printemps 2020

Prochaine de Sharp Corp.

smartphone devrait être lancé au Japon ce printemps. Avant sa sortie, le

fabricant de smartphones a publié les spécifications de la même chose.

Le nouveau smartphone appelé Sharp Aquos R5G sera capable de capturer un réalisme écrasant avec une résolution 16 fois supérieure à la HD, avec le mode de prise de vue 8K ultra haute définition.

De plus, le smartphone est livré avec quatre caméras installées sur son dos. Les quatre caméras se composent d’une caméra téléobjectif, d’une caméra super large, d’une caméra standard et d’une caméra ToF. La caméra super grand angle peut filmer n’importe quelle vidéo à la résolution 8K.

L’Aquos R5G dispose d’un écran à cristaux liquides de 6,5 pouces, et l’écran pourra présenter 1 milliard de couleurs en utilisant la technologie Pro IGZO. La haute définition de l’écran d’affichage est compatible avec Dolby Vision. Le smartphone ajuste automatiquement la luminosité optimale de l’affichage pour chaque contenu vidéo.

Le smartphone est également équipé de la prise en charge d’Adobe RGB, ce qui rend le contenu plus précis.

Sharp Aquos R5G est préinstallé avec Adobe Photoshop Express pour faciliter l’édition.

Le smartphone fonctionne

un processeur haute performance et est livré avec 12 Go de RAM. Le fait que le téléphone soit

le premier téléphone 5G de ce fabricant japonais de smartphones, appelle à la

hautes performances du CPU. La vitesse des données 5G qui est 100 fois plus rapide que

la vitesse 4G peut télécharger un film en quelques secondes.

La société n’a pas fixé de date de sortie pour le smartphone et n’a pas mentionné de date de lancement pour le même. Les principaux opérateurs de télécommunications du Japon, KDDI Corp. et SoftBank Corp. prévoient de lancer les services 5G vers mars et NTT Docomo Inc. a annoncé qu’elle introduirait la 5G au printemps. En gardant ce fait que la plupart des entreprises japonaises commenceront leurs services 5G au printemps ou fin mars, nous pouvons supposer que le Sharp Aquos R5G sortira à peu près au même moment.