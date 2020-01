Le prochain smartphone de Poco pourrait être appelé le Poco X2

Mise à jour, 23 janvier 2020 (01h39 HE): À première vue, la vidéo de présentation ci-dessus pour la saison 2 de Poco ne révèle pas grand-chose, mais un pronostiqueur aurait pu y trouver un œuf de Pâques caché.

Si vous regardez attentivement, la vidéo montre ce qui semble être des caractères du nom du prochain téléphone dispersés discrètement.

Un pronostiqueur qui s’appelle Xiaomishka a repéré la même chose et a tweeté la découverte suggérant que le prochain téléphone Poco pourrait s’appeler le Poco X2.

#POCOIsHere # POCOX2 # PocoF2

Les gars, beaucoup d’entre vous ont regardé la vidéo officielle de la deuxième saison de #POCO. Mais avez-vous fait attention à cet œuf de Pâques ?? 😉

POCO X2🤔 Cela sonne bien, comme Realme X2 ou OPPO Find X2 pic.twitter.com/HpsRNzZX5G

– Xiaomishka (@xiaomishka) 22 janvier 2020

Pendant ce temps, Poco a révélé un tas de détails sur quand vous pouvez vous attendre à son prochain téléphone et comment la société fonctionnera à l’avenir. Vous pouvez lire ici tout ce qui concerne ce sujet.

Article d’origine, 21 janvier 2020 (11 h HE): L’année dernière, nous nous attendions à voir le lancement d’un Poco F2 (ou d’un Pocophone F2 en dehors de l’Inde), mais cela ne s’est jamais produit. Maintenant, nous sommes à peine un mois en 2020 et nous avons déjà beaucoup de rumeurs pour suggérer fortement que nous verrons l’appareil très bientôt.

Aujourd’hui, Poco lui-même – qui est maintenant sa propre entreprise en dehors de Xiaomi – a confirmé que le Poco F2 était en effet en route. Eh bien, en quelque sorte. Dans une paire de tweets, la société a annoncé que Poco “Season 2” arrivera bientôt, ce qui ne peut que supposer est un moyen intelligent de confirmer qu’un Pocophone de prochaine génération est imminent.

Ou, il se pourrait que Poco fasse une deuxième saison d’une émission de télévision qui n’a pas de première saison. Vous pouvez choisir de prendre cela à la lettre si vous le souhaitez, mais nous nous sentons très à l’aise avec Poco qui parle d’un téléphone ici.

Quoi qu’il en soit, le premier tweet à publier a pris la forme d’une courte vidéo, que nous avons reproduite ci-dessus. La vidéo ne donne pas beaucoup d’informations, mais elle est conçue pour ressembler à une annonce pour une nouvelle saison d’une émission criminelle. Peut-être un nouveau C.S.I.? Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus pour essayer de repérer des indices.

Le deuxième tweet lié à la “Saison 2” de Poco est venu sous forme de lettre. Vérifiez-le ci-dessous:

Une lettre ouverte à tous les fans de #POCO!

Merci d’avoir rendu cela possible. #POCOIsHere et nous sommes prêts pour une saison pleine d’action 2. Êtes-vous? pic.twitter.com/vYOQ8HZj8v

– POCO India (@IndiaPOCO) 21 janvier 2020

Encore une fois, nulle part dans la lettre Poco ne confirme qu’un nouveau téléphone est en route, encore moins utilise le terme «Poco F2» ou «Pocophone F2». Cependant, nous sommes toujours assez à l’aise pour dire que c’est ce que la société suggère avec ces deux tweets.

La rumeur suggère que le Pocophone F2 pourrait être un Redmi K30 rebaptisé. Si cela est vrai, vous devriez vous attendre à un appareil alimenté par 4G avec un processeur Snapdragon 730G milieu de gamme supérieur, 6 Go à 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage extensible et une batterie de 4500 mAh.

Êtes-vous excité pour Poco “Saison 2”? Faites le nous savoir dans les commentaires.