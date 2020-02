Le prochain téléphone à stylet de Motorola s’appellera le “ stylet Moto G ” (mise à jour: plus de photos)

La gamme de milieu de gamme de Motorola est partout en ce moment. La société a toujours ses téléphones populaires des séries G et E, mais plus récemment, elle a sorti quelques appareils Android One dans certaines régions. Une nouvelle fuite indique que Motorola pourrait essayer quelque chose de nouveau: un téléphone avec un stylo.

Evan Blass, mieux connu sous le nom de @evleaks sur Twitter, a publié l’image ci-dessous d’un téléphone Motorola non spécifié avec un stylet. L’extrémité du stylet semble glisser dans le téléphone, tout comme le Galaxy Note. Il n’est pas clair s’il s’agit d’un appareil haut de gamme ou de milieu de gamme, mais le téléphone présente une ressemblance frappante avec le Motorola One Action (bien que la caméra perforée ne soit pas aussi grande ici).

Il serait intéressant de voir Motorola créer son propre téléphone équipé d’un stylet, et il pourrait certainement y avoir un grand marché pour un tel appareil. Le Galaxy Note est évidemment une gamme de produits réussie, et les téléphones Stylo économiques de LG sont populaires sur les opérateurs prépayés depuis des années.

Cela pourrait être quelque chose que Motorola expérimente depuis un certain temps – le Moto Z4 prend déjà en charge les stylets actifs, bien que la fonctionnalité n’ait guère été publiée.

Sera appelé le Moto G Stylus

Selon Evan Blass de @evleaks, le prochain téléphone équipé d’un stylet de Motorola fera partie de la série G des téléphones, en prenant le nom de “Moto G Stylus”. Cette marque est déjà apparue explicitement dans les certifications canadiennes également, et le nom de code “sofia +” de l’appareil implique qu’il sera fortement basé sur le G8 Power (sofiar).

Quelques spécifications et rendus pour le téléphone ont également été diffusés.

Suite à l’image publiée par Evan Blass du stylet Moto G, 9to5Google est tombé sur plusieurs photos réelles de l’appareil sur Xataka.com. Le stylet dans l’instantané du milieu semble identique à celui montré dans l’image ci-dessus. Si vous regardez attentivement les images un et trois, vous pouvez voir le haut du stylet furtivement depuis le bord inférieur droit de l’appareil, confirmant qu’il se glisse dans le téléphone comme sur la série Note de Samsung.