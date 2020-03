Le prochain téléphone phare de Huawei pourrait avoir un écran tactile autour de son module de caméra arrière

L’une des caractéristiques de conception les plus distinctives du Mate 30 Pro de Huawei est sans aucun doute la bague halo embrassant sa configuration à quatre caméras. Maintenant, un nouveau brevet accordé à la société chinoise par le World Intellectual Property Office (via LetsGoDigital) suggère que la bague halo du Mate 40 Pro pourrait en fait abriter un écran tactile.

Selon les dessins inclus dans la demande de brevet, l’écran tactile circulaire intégré à l’intérieur de l’anneau halo permettra aux utilisateurs de contrôler le volume, de retourner les pages Web, de zoomer ou dézoomer tout en utilisant l’appareil photo, et plus encore. Lorsque vous recevez un appel téléphonique et que le téléphone est placé à l’envers, vous pourrez afficher les informations d’identification de l’appelant sur l’écran circulaire. Les utilisateurs pourront même lire de nouveaux messages sans avoir à décrocher le téléphone.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, etc.

En plus de l’anneau halo tactile, les dessins suggèrent également que le Mate 40 Pro aura une matrice de quatre caméras à l’arrière, tout comme son prédécesseur. Le Mate 40, ainsi que le Mate 40 Pro, devraient être dévoilés courant septembre de cette année.