Le procureur général des États-Unis demande à Apple de déverrouiller les iPhones utilisés par Florida Mass Shooter

Le procureur général des États-Unis, William Barr, a demandé aujourd’hui à Apple de déverrouiller les iPhones utilisés lors des tirs de masse le mois dernier dans une station aéronavale de Pensacola, en Floride, rapporte le New York Times.

La demande intervient alors que la fusillade a été déclarée un acte de terrorisme, et il fait suite à un rapport la semaine dernière selon lequel le FBI a envoyé une lettre à Apple demandant de l’aide pour accéder à deux iPhones utilisés par le tireur Mohammed Saeed Alshamrani.

“Cette situation illustre parfaitement pourquoi il est essentiel que le public puisse avoir accès aux preuves numériques”, a déclaré M. Barr, appelant Apple et d’autres sociétés technologiques à trouver une solution et se plaignant qu’Apple n’a fourni aucune “assistance substantielle”. Apple a déjà fourni aux responsables de l’application des lois des informations provenant du compte iCloud d’Alshamrani, mais les deux iPhones sont protégés par un mot de passe (l’un est également endommagé par des coups de feu) et Apple a, par le passé, pris fermement position contre l’accès aux iPhones verrouillés.

Apple a déclaré la semaine dernière qu’il avait déjà fourni toutes les informations en sa possession au FBI.

Nous avons le plus grand respect pour l’application de la loi et avons toujours travaillé en collaboration pour aider dans leurs enquêtes. Lorsque le FBI nous a demandé des informations sur cette affaire il y a un mois, nous leur avons donné toutes les données en notre possession et nous continuerons à les soutenir avec les données dont nous disposons.Les responsables du département de la justice prétendent avoir besoin d’accéder aux iPhones pour voir les messages d’applications cryptées comme Signal ou WhatsApp pour savoir si Alshamrani a discuté de ses plans ou a eu de l’aide.

En 2016, Apple a eu une confrontation majeure avec le gouvernement américain après avoir été ordonné par un juge fédéral de déverrouiller l’iPhone appartenant au tireur de San Bernardino Syed Farook. Apple s’est battu avec acharnement contre l’ordre de demander un accès par porte dérobée aux iPhones et a déclaré que cela créerait de “nouvelles faiblesses dangereuses” et que l’affaiblissement de la sécurité “n’a aucun sens”.

Apple a finalement remporté le différend et le gouvernement a trouvé un autre moyen d’accéder au ‌iPhone‌ en question.

Apple fait maintenant face à une bataille similaire, car la déclaration de la société la semaine dernière suggère qu’il n’a pas l’intention de déverrouiller les deux iPhones et le procureur général a déclaré qu’il était prêt à se battre.

