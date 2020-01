Le programme «Apple Watch Connected» offrira des récompenses pour l’entraînement dans les gymnases participants

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme Apple Watch Connected qui devrait profiter aux gymnases et aux amateurs de gym.

Le programme récompensera les amateurs de gym pour l’utilisation d’une Apple Watch pour suivre leurs séances d’entraînement, avec des incitations variant selon la salle de gym. Dans les établissements Crunch Fitness participants, par exemple, les membres peuvent gagner jusqu’à 4 $ de réduction sur le coût de leur adhésion par semaine s’ils atteignent certains objectifs d’activité, selon CNBC.

En retour, les gymnases pourraient attirer de nouveaux clients qui portent une Apple Watch et voir la fidélité accrue des membres existants.

Les gymnases peuvent rejoindre gratuitement le programme Apple Watch Connected, à condition qu’ils satisfassent aux exigences, notamment avoir des applications iPhone et Apple Watch pour suivre les séances d’entraînement, offrir des récompenses et des incitations, et accepter Apple Pay. Apple encourage également les gymnases à proposer des équipements compatibles GymKit pour améliorer la synchronisation de l’Apple Watch.

Aux États-Unis, quatre chaînes de gymnastique déploient un soutien pour le programme à partir d’aujourd’hui, notamment Basecamp Fitness, Crunch Fitness, Orangetheory Fitness et le YMCA, selon CNBC:

Basecamp lancera Apple Watch Connected dans tous ses clubs au cours de la prochaine année. Le YMCA commencera cette semaine avec ses plus grandes villes jumelées, suivi par 22 succursales supplémentaires du YMCA dans les semaines à venir avant de se développer davantage. Crunch Fitness lance cette semaine Apple Watch Connected dans deux salles de sport de Manhattan et d’autres sont à venir. Enfin, Orange Theory le déploiera dans toutes les installations américaines en 2020, à partir de deux emplacements à Manhattan jeudi. Le mois dernier, Orangetheory Fitness a annoncé qu’il commencerait à déployer le support Apple Watch dans ses salles de sport au premier trimestre 2020. La chaîne de salles de sport a créé un petit accessoire appelé OTbeat Link qui se fixe à un bracelet Apple Watch, permettant à l’Apple Watch de se synchroniser avec le système de surveillance de la fréquence cardiaque de la chaîne. .