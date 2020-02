Le programme de réparation indépendant d’Apple a un contrat strict

Le programme de réparation indépendant d’Apple a été lancé l’année dernière au cours duquel il vendrait des pièces, des outils et des services de diagnostic à des ateliers de réparation indépendants ainsi qu’à des prestataires de services agréés Apple. Mais son contrat a des règles strictes (via la carte mère).

Programme de réparation indépendant d’Apple

Les avocats et les avocats de la réparation qualifient les conditions du contrat de «coûteuses» et de «folles». Par exemple, les magasins indépendants doivent accepter des audits et des inspections inopinés par Apple. C’est ainsi qu’Apple peut rechercher des pièces de rechange «interdites», et les magasins avec ces pièces pourraient recevoir des amendes. Les magasins doivent également avoir une base de données d’informations sur les clients comme les noms, les numéros de téléphone et les adresses personnelles. Cette base de données est destinée à aider Apple dans d’éventuelles enquêtes.

Apple souhaite également préciser que, bien que ces boutiques indépendantes fassent partie d’un programme Apple, elles ne sont pas officiellement certifiées. Chaque boutique doit afficher un «avis écrit bien visible et visible» sur son magasin et sur son site Web sur lequel ils ne sont pas autorisés par Apple. Les magasins ont également besoin d’un accusé de réception écrit des clients pour indiquer clairement que le client comprend que le magasin n’est pas un fournisseur de services agréé.

Dans un communiqué, Apple a déclaré:

Nous nous engageons à offrir à nos clients plus d’options et d’emplacements pour des réparations sûres et fiables. Notre nouveau programme de réparateur indépendant est conçu pour permettre aux entreprises de réparation de toutes tailles d’accéder aux pièces d’origine, à la formation et aux outils nécessaires pour effectuer les réparations les plus courantes sur iPhone. Nous sommes ravis de la réponse initiale et du haut niveau d’intérêt. Nous travaillons en étroite collaboration avec les parties intéressées et nous mettrons à jour le langage dans nos documents pour répondre à leurs commentaires.

