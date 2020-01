Le programme de versements mensuels de la carte Apple est désormais disponible pour les iPhones déverrouillés

Les iPhones déverrouillés et sans Sim peuvent désormais être payés via les versements mensuels de la carte Apple (via MacRumors). Auparavant, les utilisateurs devaient acheter leurs appareils auprès d’un opérateur pour se qualifier.

Financement par carte Apple pour les iPhones déverrouillés

L’utilisateur de Reddit isaacc7 a noté le changement. Le programme de financement dure 24 mois. Il est livré avec un intérêt de 0%. En outre, les utilisateurs peuvent obtenir un remboursement quotidien de trois pour cent sur l’achat initial.

Le message a déclaré que même si l’option ne semblait pas apparaître sur tous les ordinateurs, elle était présente dans l’application Apple Store. Lorsque vous parcourez les options de paiement, en bas, il y a une option déverrouillée et sans Sim