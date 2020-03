Le projecteur Anker’s Nebula Mars II est l’achat parfait pour les nuits avec 150 $ de rabais

Anker’s Nebula Mars II est un projecteur portable qui vous permet d’apporter un écran à peu près partout où vous allez, et maintenant qu’il est en vente pour seulement 349,99 $ chez Woot, il vaut la peine d’être sérieusement envisagé pour toutes les soirées que vous êtes sur le point de passer à la maison . À 150 $ de rabais, l’offre d’aujourd’hui marque l’un des meilleurs prix que ce projecteur ait jamais eu; il se vend plus souvent pour 500 $. Vous avez seulement jusqu’à la fin de la journée ou jusqu’à épuisement des stocks pour marquer cette économie, cependant.

Afficher l’heure!

Projecteur portable Nebula Mars II

Le projecteur a 300 lumens de luminosité, la technologie DLP 720p et deux pilotes 10W pour créer un son cinématographique où que vous soyez. Il utilise Android 7.1 pour accéder à YouTube, Netflix et à d’autres applications.

349,99 $ 499,99 $ 150 $ de rabais

Le projecteur Anker’s Nebula Mars II est capable de créer une image HD avec une résolution jusqu’à 1280 x 720 et dispose d’une luminosité de 300 ANSI lm et de la technologie 720p DLP IntelliBright pour une image améliorée. Ses deux pilotes audio 10W intégrés offrent un son puissant, et il y a même une fonction de mise au point automatique qui améliorera automatiquement l’image chaque fois que le projecteur est déplacé vers un nouvel emplacement.

Grâce à Android 7.1 intégré, vous pouvez facilement diffuser du contenu à partir de services tels que Netflix, Hulu et YouTube sans avoir besoin d’un appareil de streaming séparé comme Amazon Fire TV Stick, ainsi que de nouveaux services de streaming comme Disney + et Apple TV +. Vous aurez besoin de cet accès parce que beaucoup de ces services ne se permettent pas d’être screencast d’un appareil à un projecteur comme celui-ci.

Par rapport au modèle d’origine, le Mars II ajoute une heure de fonctionnement supplémentaire, la fonction de mise au point automatique mentionnée ci-dessus, et est livrée avec un prix inférieur. Notre examen de l’appareil peut éclairer un peu plus de ses avantages et inconvénients si vous recherchez plus d’informations.

L’expédition chez Woot coûte 6 $ par commande, mais vous pouvez économiser sur ces frais en vous connectant avec votre compte Amazon Prime. Si vous n’êtes pas encore membre Prime, commencez un essai gratuit de 30 jours aujourd’hui et vous bénéficierez non seulement de la livraison gratuite sur Woot, mais également de la livraison gratuite de deux jours sur Amazon ainsi que de l’accès à des avantages tels que le streaming Prime Video service, remises exclusives réservées aux membres et plus encore.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.