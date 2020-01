Le projecteur Yaber Y60 offre un écran de 200 pouces pour seulement 103 $

Un téléviseur de 200 pouces pourrait être une bonne idée, mais cela vous coûterait des économies et serait inamovible. Le projecteur Yaber Y60 peut offrir la même chose grande taille d’écran mais avec portabilité accrue, et il est actuellement en vente pour un peu plus de 100 $.

Le projecteur Yaber Y60 projette une gamme de tailles d’écran jusqu’à 200 pouceset prend en charge des résolutions jusqu’à 1080p. Il s’agit techniquement d’un projecteur HD 720p, mais la prise en charge d’un format 16: 9 grand écran pour vos films représente une résolution native de 1080 × 720.

Une note moyenne de 4.7 sur des centaines d’avis.

En tout état de cause, il adopte une technologie innovante de panneau d’affichage LCD Portrait pour fournir images d’une excellente clarté pour une soirée cinéma ou le Superbowl.

Il est assez petit pour jeter dans votre sac et emporter partout avec vous et vous propose Luminosité de 5000 lumens pour assurer une image claire dans de nombreux environnements. Son stéréo HiFi et le dernier Technologie SmarEco ajoute à un superbe ensemble, en particulier à ce prix, et vous pouvez fixer vos propres haut-parleurs pour un son plus immersif.

Le projecteur portable Yaber Y60 en un coup d’œil:

Écran Full HD de 200 poucesLuminosité de 5000 lumensTechnologie innovante de panneau d’affichage LCD PortraitSon stéréo HiFiTechnologie SmarEco

le le prix courant du projecteur est de 200 $, mais il est proposé par Amazon pour seulement 104 $. Une note moyenne de 4,7 sur des centaines d’avis suggère que vous ne serez pas déçu.

