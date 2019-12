Le projet satellite d'Apple n'est pas de la science-fiction, mais ne vous excitez pas trop

Nous avons appris aujourd'hui le projet de satellite d'Apple: une équipe travaillant sur les moyens d'établir des connexions bidirectionnelles directes entre les iPhones et les satellites.

Si cela ressemble à de la science-fiction folle, ce n'est pas le cas. La technologie pour le faire existe aujourd'hui et il a été prouvé qu'elle fonctionne avec les téléphones d'aujourd'hui. Cependant, vous ne devez pas vous attendre à avoir un accès omniprésent depuis n'importe où sur la planète, ni à des connexions par satellite pour remplacer votre forfait de données mobiles existant.

La technologie a des limites importantes…

NordVPN

Une société appelée Lynk (à l'origine Ubiquitilink) a prouvé les travaux technologiques en créant ce qu'elle a appelé «la première tour de cellule dans l'espace». pour un test en direct en février. Cela a fonctionné, comme TechCrunch signalé à l'époque.

La théorie est devenue une réalité plus tôt cette année après le lancement par Ubiquitilink de leurs satellites prototypes. Ils ont réussi à établir une connexion bidirectionnelle 2G entre un appareil au sol ordinaire et le satellite, prouvant que le signal non seulement va et vient, mais que ses distorsions Doppler et retard peuvent être corrigées à la volée. «Nos premiers tests ont démontré que nous compensions le décalage Doppler et le retard. Tout le reste exploite un logiciel commercial », a déclaré Miller, mais il a rapidement ajouté:« Pour être clair, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ce n'est rien de nouveau. C'est une bonne ingénierie hardcore solide, la construction de nanosats et ce genre de chose. "

S'il semble incroyable qu'un des iPhones d'aujourd'hui puisse transmettre dans l'espace, surtout lorsqu'il y a encore des points morts mobiles sur les réseaux mobiles ordinaires, Lynk dit que ce n'est vraiment pas le cas. Supprimez les obstacles au sol de l'équation en rayonnant directement vers et depuis l'espace, et respectez les signaux à basse fréquence, et ils peuvent parcourir un long chemin.

"C’est la grande chose – l’instinct de chacun indique (que c’est impossible)", a déclaré le fondateur d'Ubiquitilink, Charles Miller. "Mais si vous regardez les principes fondamentaux de la liaison RF (radiofréquence), c'est plus facile que vous ne le pensez." Le problème, a-t-il expliqué, n'est pas vraiment que le téléphone manque de puissance. Les limites de la réception et des réseaux sans fil sont définies beaucoup plus par l'architecture et la géologie que par la physique ordinaire. Lorsqu'un émetteur RF, même petit, a une image nette, il peut voyager très loin.

Il existe cependant quelques mises en garde importantes qui s'appliqueraient au projet de satellite d'Apple.

Premièrement, vous ne pouvez pas communiquer avec des satellites en orbite géosynchrone – c'est tout simplement trop élevé. La portée maximale est d'environ 300 miles, ce qui est extrêmement faible en termes de satellites. À cette hauteur, les satellites ne peuvent pas rester en orbite à un point fixe au-dessus de la Terre: ils doivent orbiter beaucoup plus rapidement que la rotation de la Terre, ce qui signifie que la couverture d'un satellite ne durera pas longtemps.

Vous n'aurez aucun signal pendant 55 minutes, puis signalez pendant cinq.

Vous auriez donc besoin d'au moins mille satellites pour vous assurer qu'il y en aura toujours au moins un à portée. Ce serait une entreprise énorme, même pour Apple.

Deuxièmement, les signaux à basse fréquence signifient une faible bande passante. Ce que Lynk a démontré jusqu'à présent, c'est la communication 2G, ce qui signifie qu'elle convient à des choses comme les messages texte, mais pas beaucoup plus que cela. La société parle largement de la 3G, du LTE et de la 5G comme étapes ultérieures, mais tout cela ne fait que parler jusqu'à présent – et il est difficile de voir comment ces types de vitesses pourraient être atteints sur ce type de plage dans l'atmosphère.

Troisièmement, il est peu probable qu'Apple vous vende un plan de données basé sur des connexions par satellite à basse Terre. Il s'agit de la technologie la plus susceptible d'être vendue par le biais des opérateurs mobiles existants comme option d'itinérance supplémentaire dans les régions de la planète qui ne sont pas desservies par des stations de base conventionnelles.

Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de la technologie, le TechCrunch l'article mérite d'être lu, et Lynk a des liens vers d'autres couvertures sur son site Web.

FTC: Nous utilisons des liens d'affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Photo: Shutterstock

Consultez . sur YouTube pour plus d'informations sur Apple:

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=VHdUOJ6cuzI (/ intégré)