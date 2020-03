Le prototype de CD-ROM Nintendo PlayStation SNES se vend plus de 360 ​​000 $

C’est quelque chose que vous ne pourrez pas acheter avec aucun changement de rechange. La console historique Nintendo PlayStation, qui était censée être une collaboration entre les deux sociétés avant la rupture des accords il y a des décennies, est mise aux enchères. Au moment de la rédaction de cet article, l’enchère actuelle est de 205 000 $. Vous ne pouvez que vous attendre à ce que ce nombre augmente. L’enchère doit se terminer le 6 mars, vous avez donc encore trois semaines environ pour recevoir vos offres.

Nous avons même un peu d’histoire derrière cette unité exacte, qui a été créée vers 1992, selon Heritage Auctions.

À un moment donné, cette unité particulière appartenait au fondateur, premier président et premier directeur général de Sony Computer Entertainment, Inc. Olaf Olafsson. Olaf a finalement quitté Sony pour rejoindre Advanta Corporation, et est devenu son président en 1998. Un peu plus d’un an plus tard, Olaf a quitté Advanta pour rejoindre Time Warner – mais il a laissé son prototype Nintendo PlayStation derrière à Advanta. À peu près à cette époque, Advanta a déposé son bilan et a commencé à tout rassembler dans son siège social pour vendre aux enchères. Comme le raconte l’histoire, le prototype de la Nintendo Play Station a été regroupé avec des éléments divers qui ont été emballés avec un lot de groupe, dont le contenu était voilé. Un bel œuf de Pâques pour le soumissionnaire gagnant, en effet!

Maintenant, le système appartient à Terry Diebold, un employé à la retraite de l’Advanta Corporation. Il a été réparé en 2017 et peut maintenant lire des CD de musique, mais il ne semble pas y avoir de jeux conçus pour la console malheureuse.

C’est définitivement hors de ma fourchette de prix, mais pour l’instant je peux au moins admirer les photos, et vous aussi.