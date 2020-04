Le puissant téléphone de jeu RedMagic 5G de Nubia avec un affichage flamboyant de 144 Hz est désormais largement disponible à partir de seulement 579 $ (sponsorisé)

Pendant des années, la série RedMagic de Nubia a repoussé les limites du matériel de jeu mobile, offrant des appareils puissants à des prix abordables qui rendent le jeu sur un téléphone agréable. Après une sortie plus tôt le mois dernier, la Nubie est prête pour le lancement plus large de son dernier smartphone de jeu, le RedMagic 5G. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’appareil bestial de Nubia, ainsi que la façon dont vous pouvez en commander un à partir d’aujourd’hui.

Conçu pour les joueurs et les amateurs de performances

Les joueurs mobiles modernes sont difficiles à satisfaire. Ils exigent une vitesse aveuglante, une puissance sans compromis et des fréquences d’images fluides pour les garder connectés à l’action. Le Nubia RedMagic 5G répond à ces attentes en étant le premier téléphone produit en série au monde à combiner la technologie 5G avec un affichage 144Hz leader de l’industrie. Bien que ces spécifications soient impressionnantes en elles-mêmes, le RedMagic 5G a beaucoup plus sous le capot pour apaiser les joueurs dévoués et les utilisateurs quotidiens qui exigent des performances débridées.

Puissance phare

Un rapide coup d’œil à la fiche technique révèle que le RedMagic 5G tombe facilement dans la catégorie phare. Il est livré avec le dernier processeur octa-core Snapdragon 865 de Qualcomm et une batterie de 4500 mAh, dotée de la technologie de charge rapide 18 W (chargeur 55 W vendu séparément). Il est disponible en options de stockage de 128 Go ou 256 Go, et la version la plus haut de gamme contient jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR4X. En bref, ce téléphone est une centrale électrique.

Système de refroidissement ultra

Chaque téléphone mobile, quelle que soit sa marque et son modèle, a tendance à chauffer lorsqu’il est placé sous charge, en particulier lors de tâches gourmandes en GPU comme les jeux. Pour aider à atténuer l’accumulation de chaleur qui pourrait entraîner des baisses de performances, le RedMagic 5G est équipé d’un ventilateur intégré de 15 000 tr / min, ainsi que d’un refroidissement liquide actif. Cette combinaison maintient l’appareil jusqu’à 2 fois plus frais que les smartphones conventionnels fonctionnant avec des paramètres similaires.

Connectivité de pointe

Comme de plus en plus de jeux s’appuient sur des connexions en ligne pour transférer et synchroniser des données, posséder un appareil qui excelle dans la connectivité en ligne est essentiel à votre expérience globale. Comme son nom l’indique, le RedMagic 5G est doté de la technologie 5G rapide. Il prend également en charge le Wi-Fi 6, ce qui en fait un appareil idéal pour les jeux Google Play en ligne, ainsi que pour les services de streaming de jeux comme Stadia de Google et Project xCloud de Microsoft.

Déclencheurs d’épaule

Lorsque vous êtes au cœur de l’action, vous avez besoin de tous les avantages que vous pouvez obtenir. Avec les déclencheurs capacitifs intégrés, vous pouvez remapper les boutons à l’écran pour augmenter les réflexes dans le jeu et améliorer votre expérience. Chaque échantillon de déclenchement touche une entrée jusqu’à 300 Hz, tandis que la sortie est évaluée à une vitesse de 2 ms aveuglante, vous donnant un contrôle optimal et réactif sur le gameplay.

Audio immersif

Que vous fassiez la course dans la rue, que vous vous engagiez dans la bataille ou que vous maniez la magie contre vos ennemis, l’audio premium est essentiel à l’expérience de jeu. Le RedMagic 5G est doté de deux haut-parleurs stéréo, avec un son surround DTS: X Ultra 7.1 canaux pour un son totalement immersif qui donne vie au jeu.

Éclaire ceci

Un appareil de jeu est-il complet sans un peu d’éclairage RVB? Non, certainement pas. Le RedMagic 5G est livré avec une bande lumineuse intégrée dans le logo arrière RedMagic. La bande est entièrement personnalisable afin que vous puissiez basculer votre couleur préférée, ou même afficher un arrangement de couleurs pour une esthétique visuelle unique.

Prix ​​compétitif

La plupart des appareils contenant même la moitié de ces spécifications ont généralement un prix supérieur à 1 000 $. Naturellement, la dernière puissance de jeu mobile de Nubia devrait coûter à peu près le même prix, non? Pas même près. Le RedMagic 5G commence à seulement 579 $. Pour mettre cela en perspective, les propriétaires obtiennent un processeur phare Snapdragon 865, une connectivité 5G + Wi-Fi 6, un refroidissement liquide actif avec un ventilateur interne de 15000 tr / min, des déclencheurs capacitifs aux épaules, un son immersif, un éclairage RVB, et plus encore pour seulement une fraction de le prix qu’un OEM à grande surface facturerait pour un appareil moindre.

Commandez votre RedMagic 5G aujourd’hui

Le RedMagic 5G est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui. Il est disponible en deux couleurs uniques, dont Eclipse Black et Pulse. Les prix commencent à seulement 579 $, bien que le coût final varie en fonction de votre configuration de stockage et de mémoire particulière. Pour en savoir plus sur le RedMagic 5G, y compris comment vous pouvez en acheter un par vous-même, consultez la page Web officielle de la Nubie ici.

