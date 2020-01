Le rapport App Annie 2019 révèle que les téléchargements mobiles dominés par Facebook

App Annie

La société d’analyse mondiale App Annie vient de publier son rapport State of Mobile 2020, qui résume les données mobiles mondiales qu’elle a collectées en 2019. Le rapport révèle plusieurs choses intéressantes sur le marché mondial du mobile, y compris les applications que les utilisateurs ont téléchargées le plus et celles qu’ils ont dépensées le plus de temps et d’argent.

Plus particulièrement, Facebook s’est éloigné de 2019 avec quatre des cinq applications les plus téléchargées dans le monde. Facebook Messenger s’est envolé avec la première place. Facebook, WhatsApp et Instagram se sont classés respectivement deuxième, troisième et cinquième.

TikTok s’est glissé dans le top cinq au numéro quatre, brisant la domination de Facebook. Étonnamment, pas une seule application Google n’est arrivée dans le top 10. Même Twitter était absent de cette liste.

Le rapport a également révélé plusieurs autres informations intéressantes sur les habitudes des utilisateurs mobiles et la croissance du marché. Par exemple, la personne moyenne a passé 3 heures et 40 minutes sur son téléphone par jour l’année dernière. Cela représente une augmentation de 35% par rapport aux deux années précédentes.

Nous avons également appris que les consommateurs ont dépensé environ 120 milliards de dollars en achats combinés App Store et Play Store en 2019. Les achats de jeux mobiles représentent près des trois quarts de ce montant, avec des ventes en tête de la Chine. Certains des principaux contrevenants de l’application ici incluent Tinder, Netflix et YouTube, tandis que certains des meilleurs jeux incluent PUBG Mobile, Candy Crush Saga et Pokémon GO.

Bien que 2019 ait été déterminant pour la croissance de l’espace mobile, App Annie dit que 2020 sera encore plus grand. La société prévoit que l’espace publicitaire mobile mondial atteindra un total de 240 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Cela représenterait une augmentation de 50 milliards de dollars par rapport à 2019.

Le rapport State of Mobile 2020 d’App Annie contient plusieurs autres informations intéressantes. Vous pouvez visiter le site Web d’App Annie au lien ci-dessous pour télécharger le rapport complet par vous-même.

