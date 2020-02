Le rayonnement des téléphones portables augmente-t-il le risque de cancer? Voici tout ce que nous savons

Vous entendez beaucoup parler de «bien-être numérique» en ce moment. Beaucoup d’entre nous sont (à juste titre) préoccupés par les effets potentiels sur la santé de l’utilisation d’un téléphone portable pendant des heures, chaque jour. Mais alors que ces préoccupations sont normalement centrées sur les impacts psychologiques, il y a un autre problème que nous devons également aborder: le rayonnement des téléphones portables.

Pour le dire franchement, certaines personnes craignent que les smartphones puissent être nocifs pour notre santé, et même potentiellement cancérigènes (cancérigènes) en raison des radiations. Étant donné que nous gardons nos téléphones avec nous toute la journée et à bout de souffle pendant de longues périodes, c’est une source de préoccupation compréhensible.

Est-ce juste beaucoup de panique pour rien?

Mais quelle est la vérité? Le rayonnement des téléphones portables présente-t-il vraiment un risque pour votre santé? Votre smartphone pourrait-il vous rendre plus sujet au cancer? Ou est-ce juste une grande panique pour rien?

Continuez à lire et nous examinerons en profondeur tout ce que nous savons sur le sujet et tout ce que vous devez savoir si vous utilisez régulièrement un smartphone.

Pourquoi les gens s’inquiètent des radiations des téléphones portables

Les gens s’inquiètent lorsqu’ils entendent le mot «rayonnement» en raison de son association avec d’autres termes comme «cancer» et «empoisonnement». Certaines formes de rayonnement sont en effet connues pour endommager les cellules et l’ADN, et dans certains cas, cela peut conduire au cancer.

Commençons par les bases: qu’est-ce que le rayonnement précisément? Le rayonnement est simplement l’émission de particules d’énergie ou d’ondes dans l’atmosphère environnante. Un radiateur domestique commun est appelé ainsi car il rayonne énergie thermique. Il s’agit d’une forme de rayonnement, bien qu’elle ne soit pas nocive (sauf si vous vous approchez trop et vous vous brûlez).

Le rayonnement est simplement l’émission de particules d’énergie ou d’ondes dans l’atmosphère environnante.

Quand on parle de rayonnement dans le contexte des téléphones portables, on parle de «rayonnement électromagnétique» sous forme d’ondes radio. Étant donné que les types de rayonnement cancérigène tels que les rayons UV sont également électromagnétiques, cela inquiète certaines personnes.

Le rayonnement UV du soleil peut provoquer le cancer en pénétrant à travers la peau profondément dans le centre des cellules où l’ADN est stocké. Au fil du temps, cela peut endommager l’ADN et rendre cette cellule défectueuse. Le problème est que l’ADN est ce que le corps utilise comme modèle lors de la création de nouvelles cellules. Si le plan auquel le corps fait référence est défectueux, la nouvelle copie du gène sera aussi porter ce code défectueux. Cela continue indéfiniment jusqu’à ce que suffisamment de cellules soient endommagées pour entraîner de graves problèmes de santé et des tumeurs détectables.

Le rayonnement des téléphones portables est très différent du rayonnement UV.

Mais il est important de réaliser que le rayonnement des téléphones portables est très différent du rayonnement UV. Alors que les UV, les rayons X et d’autres formes de rayonnement nocifs sont «ionisants», le type utilisé par les téléphones portables et les lampes de bureau est «non ionisant». Comme nous le verrons, cette différence est essentielle.

Pour cette raison, la plupart des scientifiques et des experts conviennent qu’il existe aucun motif de préoccupation – elle ressemble plus à la chaleur d’un radiateur domestique qu’aux rayons UV du soleil.

Qu’est-ce que le rayonnement des téléphones portables?

Avant d’entrer dans plus de détails sur les raisons pour lesquelles le rayonnement des téléphones portables est inoffensif, voyons ce que c’est vraiment.

Comme mentionné, le rayonnement des téléphones portables est une forme de rayonnement électromagnétique appelé rayonnement électromagnétique radiofréquence (RF EMR), ou simplement radio. La radio est partout. Tout, de votre connexion Wi-Fi à votre écoute-bébé ou au tuner FM de votre voiture, dépend de la radio sous une forme ou une autre.

Comme les autres formes de rayonnement électromagnétique, les ondes radio sont provoquées par de petites impulsions d’énergie qui traversent l’atmosphère. Ces petites impulsions d’énergie sont émises et reçues par les antennes qui sont enterrées à l’intérieur de nos smartphones ou autres appareils. C’est ce que l’on appelle le rayonnement des téléphones portables.

Même la lumière est techniquement un rayonnement, ce qui signifie que vous êtes entouré de rayonnement 24/7

Mais si tous les types de radio sont des radiations, vous vous demandez peut-être pourquoi les gens s’inquiètent spécifiquement des radiations des téléphones portables. La réponse simple est que la plupart des gens ne se rendent pas compte que quelque chose d’aussi commun que la lumière visible est aussi techniquement un rayonnement. Dans un sens très réel, cela signifie que le rayonnement vous parvient sous une forme ou une autre de toutes les directions 24/7.

Cela dit, il convient de souligner que nous gardons les téléphones portables extrêmement près de notre corps, et surtout près de notre tête. Et c’est quelque chose de relativement nouveau, ce qui rend prudent d’être extrêmement critique.

En quoi le rayonnement des téléphones portables est-il différent?

Bien que la notion de rayonnement dans votre poche puisse être troublante, la plupart des experts conviennent que le type spécifique de rayonnement électromagnétique créé par les téléphones portables est sûr. Tout cela est dû à la fréquence: la vitesse à laquelle les ondes oscillent, mesurée en hertz (Hz).

Lorsque vous utilisez une radio FM portable, celle-ci diffusera des messages avec une fréquence d’environ 150 à 900 MHz. La radio AM utilise une fréquence beaucoup plus basse (environ 2 MHz) qui est en fait capable de rebondir autour de l’atmosphère de la Terre et ainsi de voyager beaucoup plus loin. Ce sont des ondes lentes, qui sont moins capables de pénétrer à travers des objets solides.

En revanche, les fréquences extrêmement élevées ont l’avantage de pouvoir pénétrer des objets solides. Les rayons X, par exemple, peuvent traverser la peau, mais pas les os. D’où leur utilisation par les médecins et les chirurgiens. Les rayons X utilisent une fréquence de 30 pétahertz, à 30 exahertz. 1PHz équivaut à un quadrillion de hertz, donc la différence ici est significative.

Wikipédia

Alors, où les téléphones portables entrent-ils? Les téléphones qui utilisent la norme GSM utiliseront des bandes situées entre 900 et 1 900 MHz. Une connexion de données 4G utilise quant à elle une fréquence plus élevée: environ 1-2 GHz. La 5G utilise jusqu’à 18-24 GHz. La 5G passera également à des fréquences plus basses (y compris la 4G et la bande basse) selon la situation.

Cela signifie que le rayonnement des téléphones portables est longue loin du type de rayonnement cancérigène. La lumière ultraviolette a une fréquence de 800 THz, ce qui est de plusieurs ordres de grandeur plus élevé que votre téléphone mobile. De plus, même la lumière visible inoffensive a une fréquence de 480 THz (rouge) à 680 THz (violet).

La raison pour laquelle la lumière ultraviolette et les rayons X peuvent augmenter le risque de cancer lors d’une exposition prolongée est que la fréquence extrêmement élevée de ces ondes les rend capables de traverser la peau et d’altérer la structure de l’ADN dans les cellules. Les basses fréquences ne peuvent tout simplement pas faire cela, c’est pourquoi les radios, les lampes et les téléphones portables ne sont pas une source de préoccupation.

Que disent les études?

Malheureusement, la nature même du rayonnement des téléphones portables signifie que c’est un sujet incroyablement délicat à étudier. Le risque de cancer ne pouvant être mesuré qu’à long terme, les études qui l’évaluent doivent nécessairement être longitudinales et observationnelles. Cela signifie qu’ils recherchent des effets sur une longue durée. Il existe également un grand nombre d’autres facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés, mais qui peuvent avoir un impact sur les résultats.

Pour ces raisons, il n’est peut-être pas surprenant d’apprendre que l’examen de 2011 de toutes les données menées par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) n’a trouvé «aucune conclusion claire». L’organisation a également décrit les champs électromagnétiques radiofréquences comme «peut-être cancérigènes . »Ce choix de langue alarmant signifie en fait simplement qu’il n’y a actuellement pas suffisamment de preuves pour suggérer un lien, mais il ne peut pas non plus être complètement exclu.

Pour être plus précis, cela place le rayonnement des téléphones portables dans la catégorie des «cancérogènes de classe 2B». D’autres choses dans cette catégorie incluent les cornichons, l’extrait de feuille d’aloe vera et le fait d’être pompier.

La plus grande étude examinée dans cette revue (portant sur 420 000 utilisateurs) n’a trouvé aucun lien entre l’utilisation mobile et le risque de cancer. Les chercheurs ne peuvent pas exclure définitivement une connexion, mais tous les signes indiquent que l’utilisation du téléphone portable est parfaitement sûre.

Le rayonnement des téléphones portables est classé comme ayant le même potentiel cancérigène que les cornichons ou l’extrait d’aloe vera.

Une étude plus récente de 2016 du National Toxicology Program (NTP) des États-Unis a examiné les effets des rayonnements non ionisants sur les rats et les souris. Cette étude de deux ans a permis à plusieurs rats de développer des tumeurs, mais les doses de rayonnement utilisées étaient de deux à quatre fois la limite légale chez l’homme. De plus, les groupes de test exposés au rayonnement avaient en fait des taux de survie plus élevés que les groupes témoins qui n’y étaient pas soumis.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, vous pouvez lire plus d’études et d’opinions sur l’excellent article de Robert Triggs sur les implications de la 5G pour la santé. Qu’il suffise de dire cependant que le consensus écrasant à ce stade est qu’il n’y a pas de lien entre le rayonnement des téléphones portables et le cancer.

