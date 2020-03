Le rôle secret de Christian Bale révélé dans le dernier grand film MCU Phase 4 de Marvel – .

Thor: Love and Thunder sera la dernière aventure MCU de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, et cela mettra probablement fin au mandat de Chris Hemsworth en tant que Thor. L’acteur a joué Thor dans plusieurs films jusqu’à présent, y compris trois films Thor et quatre épisodes Avengers, et il est également apparu dans Doctor Strange. Fin du jeu a déjà retiré trois des six Avengers originaux, dont Black Widow, Iron Man et Captain America. Hawkeye et Thor sont également sur le point de sortir, et ils devraient être remplacés par Kate Bishop et le nouveau Thor (Natalie Portman). Mais il y a une autre raison pour laquelle Thor 4 est si important. En tant que titre final de la phase 4, il définira ce qui va suivre dans la phase 5, et pourrait taquiner les événements majeurs et les conflits pour les prochaines équipes Avengers. C’est aussi pourquoi le rôle de Christian Bale dans le film est si critique.

Comme je l’ai souvent expliqué, la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas obtenir une suite de Endgame si tôt est que Marvel doit reconstruire cet univers. Le monde a besoin de nouveaux héros et de nouvelles équipes, ainsi que de nouveaux méchants et de nouvelles histoires pour les connecter tous. Ce que je veux dire par là, c’est que nous, le public, devons découvrir tous ces éléments avant de pouvoir même rêver d’une suite de Endgame. La raison pour laquelle nous avons mis tant de sentiments dans ce film en premier lieu est l’incroyable capacité de Marvel à connecter une décennie d’histoires distinctes en un seul scénario majeur. Nous devons ressentir la même chose à propos de la prochaine génération de héros et de méchants avant que Marvel ne fasse un autre Endgame.

De plus, comme Infinity War et Endgame l’ont prouvé, le méchant est une pièce majeure du puzzle. C’est une autre raison pour laquelle Endgame fonctionne si bien. Thanos est le meilleur méchant Marvel conçu pour le MCU jusqu’à présent, et, espérons-le, il sera en mesure de livrer des méchants similaires. Et lorsque vous avez un méchant majeur en jeu, vous avez besoin d’un acteur talentueux pour le représenter. Pour Thanos, Marvel a obtenu Josh Brolin. Bale pourrait bien être son remplaçant.

Des rapports récents ont déclaré que l’acteur pourrait jouer Dario Agger ou Beta Ray Bill dans Thor 4 et a révélé que quoi qu’il finisse, Marvel utilisera un équipement de capture de mouvement pour le héros, tout comme ils l’ont fait pour Brolin pour Thanos ou Mark Ruffalo pour Hulk.

Cela nous amène à un autre acteur bien-aimé de Marvel, Tessa Thomspon, qui a joué Valkyrie dans les précédents films de Thor et Avengers, a révélé à ET Online que l’ancien acteur de Batman sera un méchant dans Thor 4. Voici ce qu’elle avait à dire sur le film:

Quelques visages familiers, de nouvelles personnes dans le mix. Christian Bale va jouer notre méchant, ce qui va être fantastique.

On ne sait pas pourquoi Thompson a fait cette révélation spécifique, étant donné que le rôle de Bale est toujours secret. Mais nous convenons que Bale jouant le méchant sera fantastique. En outre, Thomspon est peut-être devenu un autre haut-parleur Marvel de haut niveau. Et n’oublions pas que Thor 4 sera un film de Taika Waititi, une raison de plus pour être excité à ce sujet. Cela dit, nous ne pouvons qu’espérer que l’implication de Bale dans le MCU s’étendra au-delà de Thor 4 et, par conséquent, de la phase 4.

Les rapports précédents décrivaient le personnage de Bale comme «étranger et d’un autre monde», ce qui pourrait convenir à Gorr, Gladiator et Michael Korvac, selon MCU Cosmic. Marvel, bien sûr, prendra son temps pour révéler le personnage de Bale, nous n’aurons donc qu’à attendre qu’il devienne officiel.

Source de l’image: Matt Baron / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

