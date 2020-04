Le rover Perseverance de la NASA transmettra un message secret à Mars – .

La NASA a caché un message codé sur son rover Mars Persévérance, et les détectives Internet l’ont rapidement détecté.

Sur la plaque d’aluminium fixée au rover, une gravure du Soleil comprend des «rayons» qui sont en fait du code morse.

Le message se lit «Explorez-en un».

La mission Mars 2020 de la NASA comprendra un message secret codé qu’aucune forme de vie extraterrestre – ni la plupart des humains, d’ailleurs – ne peut lire. Le message pittoresque est gravé dans une plaque d’aluminium qui est apposée sur le côté du rover lui-même, et il se trouve aux côtés du trio de minuscules puces qui portent les noms de près de 11 millions de fans de science ici sur Terre.

La NASA a d’abord publié des images de la plaque pour célébrer les noms ajoutés au rover, mais les fans de science aux yeux aigus ont rapidement réalisé qu’il y avait quelque chose de spécial qui se cachait dans la conception complexe de la plaque en aluminium. Maintenant, la NASA reconnaît officiellement l’ajout du slogan “Explorez comme un”, qui est écrit en code Morse sur la plaque.

“Certains d’entre vous ont repéré le message spécial que je porte à Mars avec les 10,9 millions de noms que vous avez tous envoyés”, a tweeté le compte de la persévérance de la NASA. “‘ Explore as One ’est écrit en code Morse dans les rayons du Soleil, qui connectent notre planète à celle que j’explorerai. Ensemble, nous persévérons. »

C’est un agréable message d’unité, et il arrive à un moment où le monde dans son ensemble pourrait vraiment utiliser quelque chose de stimulant. Le rover Persévérance, ses 10,9 millions de noms et son message codé devraient toujours quitter la Terre en juillet, malgré la crise sanitaire mondiale actuelle.

Il y a quelques semaines à peine, la NASA a été forcée de commencer à verrouiller certains de ses centres en raison de tests de coronavirus positifs. Finalement, l’agence a décidé qu’il serait préférable de verrouiller tous ses centres et de permettre uniquement au personnel essentiel à la mission de travailler sur place, forçant le reste de son énorme main-d’œuvre à faire ce qu’ils peuvent depuis chez eux.

La NASA a tenu le public informé de ses mouvements en temps opportun, notant quelles missions sont susceptibles de voir des retards et lesquelles sont toujours sur la bonne voie. Heureusement, la mission Mars 2020 n’est toujours pas terminée, mais cela ne garantit pas qu’elle le restera. Malheureusement, tout retard dans le lancement signifierait repousser toute la mission de plusieurs années. Si Persévérance ne peut pas être lancée en 2020, la NASA n’en tirera pas une nouvelle avant 2022.

En raison de la nature des orbites de Mars et de la Terre, les deux planètes ne sont suffisamment proches que pour un lancement tous les deux ans. Ce serait une énorme déception de voir Persévérance attendre encore deux ans.Nous allons donc garder les doigts croisés pour que le rover de haute technologie puisse se diriger vers le ciel en quelques mois seulement.

Source de l’image: NASA / JPL

