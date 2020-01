Le Royaume-Uni a déverrouillé sa mise à jour Android 10 pour les appareils S9 +

Selon Sammobile, avec One UI 2 et le correctif de sécurité de janvier 2020 aux États-Unis, plusieurs variantes du Galaxy Note 9 verrouillées par l’opérateur ont commencé à recevoir des mises à jour pour Android 10. La mise à jour a également été déployée en Allemagne pour ceux qui utilisent le S9 ou S9 + sur Xfinity Mobile. Dernièrement, nous avons constaté que le Royaume-Uni avait également déverrouillé sa mise à jour Android 10 pour S9 +.

Avec des affiches partageant des informations sur les mises à niveau d’Android 10, la confirmation est venue de Reddit telle qu’elle a été reçue sur leurs appareils Galaxy S9 +. Il s’agit d’une mise à jour importante de 1762,68 Mo environ et qui apporte la version du firmware G965FXXU7DTA3 / G965FOXM7DTAA. Le correctif de sécurité Android du 1er janvier 2020 est également apporté avec la mise à jour.

Aux États-Unis et en Allemagne, les utilisateurs de Galaxy S9 et S9 Plus ont commencé à recevoir une mise à jour Android 10 stable avec One UI 2.0. La mise à jour est livrée avec la version logicielle DTA5 sur les modèles Xfinity Mobile-lock aux États-Unis et à partir de la version DTAA sur les variantes Global en Allemagne.

Les appareils incluent des modèles de Xfinity Mobile, US Cellular, Comcast et Spectrum Mobile; qui reçoivent tous la version du logiciel N960USQU3DTA4. Ces dernières semaines, la mise à jour apporte la mise à jour stable One UI 2.0 que nous avons examinée de plus près sur le Galaxy Note 10+.

En ce qui concerne les utilisateurs en Inde, la seule version bêta est actuellement disponible pour le moment. Cependant, la mise à jour varie de 1800 à 1900 Mo selon que vous utilisez un Galaxy S9 ou S9 +. Nous vous mettrons à jour avec toute autre confirmation.