Le Royaume-Uni met en quarantaine les visiteurs américains – à moins que vous ne soyez une riche star de cinéma

La dernière mise à jour du coronavirus hors du Royaume-Uni est que, bien que les visiteurs de nombreux pays, y compris les États-Unis, devront se mettre en quarantaine pendant 14 jours pour s’assurer qu’ils n’ont pas le virus, de nouvelles exceptions à cette règle ont été annoncées.

Certains acteurs et équipes de tournage hollywoodiens sont exemptés de l’obligation de quarantaine, afin de donner un coup de fouet à l’industrie cinématographique britannique.

Un politicien britannique qui a annoncé cette nouvelle sur Twitter au cours du week-end a été vivement critiqué par les utilisateurs de Twitter en réponse, qui se sont plaints que les acteurs de cinéma riches n’ont pas nécessairement besoin d’un coup de main pour le moment.

Le politicien britannique Oliver Dowden s’est rendu sur Twitter dimanche pour dire que le Royaume-Uni avait utilement adopté des dérogations à ses règles obligeant les visiteurs à se mettre en quarantaine, prévoyant une exception pour les stars de cinéma comme Tom Cruise afin que les cinéastes puissent recommencer à « refaire les meilleurs blockbusters ». Les exemptions ont été promulguées, car la pandémie de coronavirus ayant persisté au Royaume-Uni (et rendu malade plus de 286 000 personnes là-bas, selon les dernières statistiques de l’Université Johns Hopkins), le gouvernement a décidé d’exiger des visiteurs de certains pays, dont les États-Unis, qu’ils se mettent en quarantaine. 14 jours pour s’assurer qu’ils sont exempts de coronavirus.

Les exceptions à cette règle de quarantaine, comme Dowden l’a expliqué sur Twitter au cours du week-end, incluent désormais de riches stars de cinéma hollywoodiennes qui sont apparemment imperméables au virus.

Sans surprise, Dowden est torréfié dans les commentaires de ce tweet:

Selon toute vraisemblance, il y a des équipes et une solide infrastructure de soins de santé autour des films et des acteurs comme Cruise, de sorte qu’il leur sera relativement facile de passer un test de coronavirus avant d’arriver et de montrer leurs résultats négatifs de coronavirus lorsqu’ils sont battus dans le pays. En mettant de côté la question de suivi évidente à cela – pourquoi ne puis-je pas me présenter avec les résultats d’un test de coronavirus négatif sans avoir à me mettre en quarantaine pendant 14 jours au Royaume-Uni? – il y a la plus grande réalité de l’optique terrible de ce mouvement.

« C’est formidable de voir Tom Cruise faire tout de même le travail. ÊTES-VOUS EFFICACE », a écrit un utilisateur de Twitter en réponse.

Et un autre: «Ouf! Tom Cruise peut reprendre le tournage! QU’EN EST-IL DES THÉÂTRES ?????? !!!!!! @OliverDowden Il y a des milliers d’artistes, de lieux, d’entreprises sans aucune perspective de survie en ce moment! Que faites-vous?! Allons! #savethearts ”

Ravi que les multimillionnaires vont aller bien. Qu’en est-il de tout le monde dans les arts, le théâtre, la musique, la comédie, etc. Je suppose que cela n’a pas d’importance car vous ne pouvez pas obtenir de séance photo avec Ted, le tourneur de scène ou Mary au box-office. – Mike Linwood (@mikelinny) 5 juillet 2020

Nous savons que vous accordez des allégements fiscaux massifs aux studios hollywoodiens pour faire des films ici et ce doit être agréable d’avoir un Zoom avec Tom Cruise, MAIS L’INDUSTRIE DU THÉÂTRE BRITANNIQUE ENTIER EST LITTÉRALEMENT AU POINT DE LA RÉDUCTION. QU’EN PENSEZ LES GÉNÉRATIONS FUTURES? – Matthew Nichols (@matthew_drama) 5 juillet 2020

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, Dowden (qui est également le secrétaire britannique à la Culture) a eu une conversation la semaine dernière avec Cruise sur la façon de redémarrer la production du prochain film Mission: Impossible. « Les plus gros blockbusters et émissions de télévision haut de gamme du monde sont fabriqués en Grande-Bretagne », indique un communiqué de Dowden, par Variety. «Notre créativité, notre expertise et nos allégements fiscaux très réussis pour nos industries de la sérigraphie signifient que nous sommes un site en demande qui, à son tour, offre un excellent rendement pour notre économie. Nous voulons que l’industrie rebondisse et exempter un petit nombre de acteurs et d’équipages essentiels de la quarantaine fait partie de notre engagement continu à faire rouler à nouveau les caméras en toute sécurité. »

Voici la liste des pays que le Royaume-Uni exempte désormais de ses règles de quarantaine pour les nouveaux arrivants (les États-Unis, il va sans dire, ne figurent pas sur cette liste). Cela signifie, entre autres, que le tournage devrait reprendre Mission: Impossible 7 au Warner Bros. Studios Leavesden de la région de Londres.

Indépendamment de cette nouvelle, le gouvernement britannique a annoncé dimanche un plan de sauvetage de 1,57 milliard de livres sterling pour son secteur des arts en difficulté. La nouvelle a été tweetée par le chancelier britannique Rishi Sunak:

Le spectacle doit continuer. Nous introduisons un programme de sauvetage de 1,57 milliard de livres sterling de premier plan pour aider les institutions culturelles, artistiques et patrimoniales à surmonter l’impact du coronavirus. pic.twitter.com/J3KXUOxJEE – Rishi Sunak (@RishiSunak) 5 juillet 2020

