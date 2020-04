Le Royaume-Uni s’apprête à créer une application de suivi des contacts centralisée

Avec les conseils du GCHQ, le National Health Service construit une application de recherche de contacts utilisant un modèle différent de celui proposé par Apple et Google (via la BBC).

Suivi des contacts centralisé

Contrairement à l’approche décentralisée d’Apple et de Google, qui offrirait aux utilisateurs une plus grande confidentialité, le NHS souhaite stocker et analyser les données des citoyens dans une base de données centralisée. L’agence estime que cela leur donnera une meilleure idée de la propagation de COVID-19.

Le professeur Christophe Fraser, l’un des épidémiologistes conseillant le NHSX, a déclaré:

L’un des avantages est qu’il est plus facile d’auditer le système et de l’adapter plus rapidement à mesure que les preuves scientifiques s’accumulent. L’objectif principal est de notifier les personnes les plus à risque d’être infectées, et non les personnes à risque beaucoup plus faible. C’est probablement plus facile de le faire avec un système centralisé.

L’application fonctionne en se réveillant en arrière-plan chaque fois qu’elle détecte un autre téléphone exécutant l’application. Il exécute ensuite le code avant de se rendormir. Bien qu’Apple travaille toujours avec le NHSX sur son application, la propre approche de l’entreprise est plus économe en énergie et plus privée.

Parallèlement, l’Allemagne a récemment annoncé qu’elle suivrait l’approche définie par Apple et Google, ainsi que par d’autres pays comme l’Estonie, l’Autriche et la Suisse.

