Le Royaume-Uni utilise l’API Apple-Google dans l’application NHS Contact Tracing

Le NHS britannique a confirmé son intention d’utiliser la technologie de suivi des contacts d’Apple dans une application à venir qui avertira les utilisateurs s’ils ont récemment été en contact avec une personne suspectée d’être infectée par un coronavirus (via BBC News).

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, qui a annoncé cette décision lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement sur la pandémie, a déclaré que le NHS “travaillait en étroite collaboration avec les plus grandes sociétés technologiques du monde” sur cette initiative.

Apple et Google travaillent ensemble sur la technologie Bluetooth pour aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus COVID-19 dans le monde. Apple affirme que la confidentialité et la sécurité des utilisateurs seront au cœur de la conception du projet.

La BBC rapporte que l’unité d’innovation numérique du service de santé britannique, NHSX, n’était pas au courant du projet avant son annonce vendredi, mais prévoit maintenant d’intégrer la technologie dans son application.

Cela devrait signifier que l’application NHS n’aura pas à utiliser de solutions de contournement pour continuer à surveiller les signaux même lorsque l’application n’est pas utilisée.

L’idée de base derrière l’application est que les personnes qui ont autodiagnostiqué comme ayant un coronavirus pourront déclarer leur statut dans l’application, qui enverra ensuite une alerte à toute personne qui a récemment été proche d’eux pendant une longue période de temps.

“Si vous ne vous sentez pas bien avec les symptômes du coronavirus, vous pouvez le dire en toute sécurité à cette nouvelle application NHS”, a expliqué Hancock.

“Et l’application enverra alors une alerte anonyme aux autres utilisateurs de l’application avec lesquels vous avez été en contact significatif au cours des derniers jours, avant même que vous ne présentiez des symptômes, afin qu’ils sachent et puissent agir en conséquence.

“Toutes les données seront traitées selon les normes d’éthique et de sécurité les plus élevées et ne seront utilisées que pour les soins et la recherche du NHS.

“Et nous ne le tiendrons pas plus longtemps que nécessaire.”

Selon le rapport, une version préliminaire du logiciel sera testée avec des familles dans un endroit sûr dans le nord de l’Angleterre la semaine prochaine.

.