Le Samsung Galaxy A71 se lance tranquillement en Inde, à moins de 450 $

Samsung

Samsung a lancé le Galaxy A51 en Inde il y a quelques semaines, mais les détails de lancement du Galaxy A71 n’ont pas été dévoilés. Heureusement, la société a décidé de lancer furtivement le téléphone sur le marché aujourd’hui.

Le Galaxy A71 contient un chipset Snapdragon 730, une batterie de 4500 mAh avec une charge de 25 W et un écran FHD + Super AMOLED de 6,7 pouces avec une perforation. Ce n’est pas tout à fait un produit phare à l’époque, mais c’est certainement à l’extrémité supérieure du segment de milieu de gamme.

Passant à l’expérience photographique, l’appareil Samsung propose une configuration de caméra arrière quadruple. Vous obtenez un appareil photo principal 64MP, un tireur ultra-large 12MP, un appareil photo macro 5MP et un capteur de profondeur 5MP. Un appareil photo 32MP gère les selfies, et il est également capable d’enregistrer des vidéos selfies au ralenti.

D’autres caractéristiques notables incluent un capteur d’empreintes digitales intégré, un emplacement pour carte microSD, une suite Game Booster et l’intégration Bixby.

Le Samsung Galaxy A71 est disponible en tant que modèle 8 Go / 128 Go en Inde et coûte 29 999 Rs (~ 420 $). Le téléphone de Samsung sera mis en vente à partir du 24 février dans les magasins de détail, Samsung.com, Samsung Opera House et les principaux détaillants en ligne. L’appareil sera disponible dans les coloris Prism Crush Silver, Blue et Black.

