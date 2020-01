Le Samsung Galaxy Book S est en précommande! Reserve maintenant!

Samsung est prêt à vous étonner avec son ordinateur portable nouvelle génération de Galaxy Book S. Oui, Galaxy Book S est le premier lancement de Samsung dans la gamme informatique, mais ses qualités vous impressionneront certainement.

L’ordinateur portable Samsung Galaxy Book S est conçu pour fonctionner avec le processeur Snapdragon 8cx de Qualcomm. Il est révolu le temps où nous utilisions les mêmes PC anciens et ennuyeux. Samsung Book S offre une expérience mobile transparente.

Vous voulez en savoir plus sur le dernier ordinateur portable de Samsung? Voici:

Il est ultra-mince et léger, ce qui signifie que le transporter partout où vous voyagez est une affaire sans effort.Il est équipé du système pour turbocompresser une batterie solide. Vos tensions de connexion à des endroits aléatoires sont résolues comme vous pouvez le voir.Le souci de se connecter au WiFi n’est pas le cas si vous possédez un Galaxy Book S car il est activé avec LTE.Son processeur Snapdragon 8cx de Qualcomm est toujours à votre écoute et appeler pour rendre les choses plus faciles et plus rapides pour vous.

La date de précommande commence à partir d’aujourd’hui, le 30 janvier 2020 et se poursuivra jusqu’au 14 février 2020. L’expédition commencera le 13 février 2020.

Le prix de départ de ce nouveau bloc-notes Galaxy Book S est de 999,99 $. Vous pouvez également en bénéficier dans les magasins Microsoft les plus proches ou sur Samsung.com et Verizon à partir du 13 février 2020. Sprint commencera à vendre à partir du 14 février 2020.

Samsung est un pro pour plaire à ses clients. Donc, voici l’affaire. Si vous pré-commandez un ordinateur portable Samsung Galaxy Book S via Samsung.com, vous obtenez un crédit de 100 $ sur tous les PC, tablettes et autres accessoires sélectionnés de Samsung.

cool, non? Alors qu’est-ce que tu attends? Obtenez le tout nouveau Samsung Book S avec les cartes-cadeaux spéciales!

