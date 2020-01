Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est une menace sérieuse pour OnePlus en Inde

Poste d’opinion par

2019 a été un sac mixte pour Samsung, à la fois dans le monde et en Inde – un marché qu’il dominait autrefois. De la série M à la série A, Samsung a pris la concurrence de milieu de gamme de front et a défié des goûts comme Xiaomi, Realme, Oppo et Vivo. Enfin, un effort concerté pour reprendre pied sur le segment milieu de gamme a porté ses fruits.

La part de marché de Samsung dans le segment de milieu de gamme a augmenté de 3% d’un trimestre sur l’autre grâce à une gamme de téléphones bien équilibrés tels que les Galaxy A30, M30, etc. La part de Samsung dans le segment premium en Inde a toutefois enregistré une croissance minimale.

Il existe un écart important entre le leader du marché du segment premium OnePlus et Samsung. Ce nombre a encore augmenté au troisième trimestre de 2019. Plus tôt dans l’année, les baisses de prix sur les modèles de la génération précédente et le lancement de la série S10 ont donné à Samsung une belle impulsion dans le segment premium lucratif. Cependant, les ventes ont chuté rapidement et ce n’est que plus tard dans l’année avec le lancement de la série Note 10 que la société a pu regagner quelques points de pourcentage supplémentaires.

OnePlus, en revanche, n’a montré aucun signe de ralentissement. Avec une participation de 35% sur le marché indien des smartphones haut de gamme, OnePlus a réussi à augmenter sa part de marché de 100% en glissement annuel. Comparez cela à la part de marché de 23% de Samsung au troisième trimestre 2019, et il est facile de comprendre pourquoi la société souhaite étendre son portefeuille premium.

Il est certainement utile que le segment des smartphones haut de gamme soit l’un des segments à la croissance la plus rapide en Inde. Counterpoint Research rapporte que le segment de marché de 400 $ et plus a augmenté de 66% en glissement annuel, en grande partie à cause du succès de OnePlus.

Maintenant, avec le coup de poing un-deux des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro, la société a réussi à diversifier ses options et à accroître encore son audience potentielle. Samsung a dû faire quelque chose, et le Note 10 Lite est positionné pour contrer exactement cette menace.

Le Note 10 Lite: un téléphone du playbook OnePlus

Il ne fait aucun doute que le Samsung Galaxy Note 10 Plus est un excellent téléphone qui vous offre toute la puissance et les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin. Cependant, cela coûte également au nord de 1 100 $. Chez Rs. 80 000 en Inde, c’est une grosse demande pour les acheteurs dans un marché alimenté par des appareils avec des ratios prix-performances impressionnants.

Pendant ce temps, le OnePlus 7T Pro haut de gamme coûte Rs. 53 999 (~ 750 $) et offre une grande partie de la même expérience de base, moins l’entrée du stylet. Ajoutez à cela l’accent croissant sur le design haut de gamme avec les lignes 7T et Pro, des ajouts de fonctionnalités comme des écrans en cascade et des caméras pop-up, et le marketing implacable, il est facile de voir pourquoi OnePlus est devenu une option très populaire pour tous ceux qui veulent un navire amiral sans payer des prix de premier ordre.

Le Note 10 Lite de Samsung copie beaucoup du livre de jeu OnePlus. Entre le grand écran AMOLED, le S Pen, la prise casque, Samsung Pay et, surtout, la marque Note, ce téléphone est conçu pour tous ceux qui veulent un téléphone Samsung phare sans le prix premium.

Certaines concessions évidentes ont été faites pour atteindre le prix. La construction en plastique, l’écran plat et un processeur de génération plus ancienne ne crieront certainement pas le produit phare de 2019. Cependant, il existe une différence très nette entre le public auquel OnePlus et Samsung s’adressent. La démographie du premier est un public techniquement averti qui connaît son matériel à l’intérieur comme à l’extérieur, se soucie des spécifications et est extrêmement soucieux de la valeur. D’un autre côté, Samsung vend une expérience basée sur le prestige de sa marque.

Le Note 10 Lite est conçu pour contrer le coup de poing un-deux des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro

Pour la plupart des utilisateurs, un chipset phare vieux d’un an n’aura aucune importance. Ajoutez à cela le muscle marketing et les réseaux de vente hors ligne et une perception intrinsèque de la prime que porte le nom Samsung Galaxy, le Note 10 Lite a le potentiel de faire des affaires de gangbuster pour Samsung. La grande batterie de 4500 mAh et la configuration d’imagerie généralement excellente de Samsung ne nuiront pas non plus aux ventes.

Le Note 10 Lite pénètre dans un espace qui n’est pas entièrement dépourvu d’options. La catégorie de téléphones de 30000 à 40000 roupies est certainement dominée par OnePlus, mais le Redmi K20 Pro, Oppo Reno 2 et même le Black Shark 2 ont montré qu’il y avait suffisamment de place pour que la concurrence se développe. Ce que ces téléphones n’ont pas, cependant, c’est le cache de marque que Samsung porte.

L’optique compte

La fidélité à la marque contribue grandement à garantir une vente, même en Inde. Une étude récente de KPMG (h / t Economic Times) a réaffirmé que plus de 55% des acheteurs en Inde resteraient fidèles à une marque préférée même si elle était plus chère qu’un produit concurrent. Le Note 10 Lite offre un chemin de mise à niveau parfait entre les clients qui souhaitent mettre à niveau à partir d’un mid-ranger existant, mais ne veulent pas faire de folies de prix haut de gamme. C’est également l’une des rares options abordables disponibles pour les amateurs de stylet sans avoir à opter pour un appareil plus ancien.

Il s’agit de l’optique de faire ressembler un téléphone de milieu de gamme à une offre de série phare.

L’optique est importante et Samsung ne décrit pas le Note 10 Lite comme une option de milieu de gamme réduite. En effet, Samsung veut que les utilisateurs voient la Note 10 Lite comme un produit phare de valeur qui fait des compromis pas trop critiques pour atteindre ce prix.

Nous avons déjà discuté des avantages et du marché potentiel du Note 10 Lite (et du Galaxy S10 Lite), et certaines questions demeurent. En ce qui concerne le positionnement du produit, les deux téléphones se rapprochent des alternatives existantes de Samsung, notamment dans le haut de gamme de la série A. Cela est particulièrement vrai en Europe où il y a déjà beaucoup d’options si vous voulez un produit phare plus abordable parmi un tas de marques.

En Inde, cependant, au prix de Rs. 38 990 (~ 550 $) et Rs. 40 990 (~ 575 $) pour les variantes de 6 Go de RAM et 8 Go de RAM, le Note 10 Lite offre une forte concurrence pour le OnePlus 7T. Le S10 Lite appartient également à une catégorie similaire, mais le Note 10 Lite arrive en tête grâce à son ensemble de fonctionnalités unique compatible avec le stylet et à la configuration plus traditionnelle de la triple caméra à zoom principal.

Alors que OnePlus essaie de gravir la chaîne de valeur, d’autres marques se rendent compte du bien-fondé de proposer des alternatives à prix avantageux. Le Note 10 Lite n’est probablement que la première des nombreuses autres options dans l’espace de 500 $ à 600 $, mais Samsung a fait un choix intelligent pour frapper tôt car il cherche à récupérer une partie de son ancienne gloire en Inde.

Que pensez-vous du Note 10 Lite? Est-ce le parfait compromis entre un téléphone abordable et l’expérience phare à part entière? Est-ce qu’il offre suffisamment pour vous éloigner des téléphones OnePlus? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.