Le Samsung Galaxy S20 devrait atteindre 120 Hz en QHD +

La série Samsung Galaxy S20 marque la première fois que Samsung adopte un taux de rafraîchissement plus élevé dans ses téléphones, atteignant 120 Hz. Malheureusement, ce taux de rafraîchissement élevé ne peut être utilisé qu’à des résolutions FHD +, même si les téléphones Galaxy S20 offrent des écrans QHD +. Vous devez donc essentiellement choisir entre la résolution la plus élevée ou un taux de rafraîchissement élevé.

Heureusement, Max Weinbach, écrivain et rédacteur en chef de XDA, a confirmé sur Twitter que Samsung testait actuellement la possibilité d’utiliser le taux de rafraîchissement de 120 Hz à la résolution QHD +. De plus, Weinbach indique qu’une mise à jour du firmware pour activer cette fonctionnalité pourrait être publiée dans un délai de trois mois maximum.

Samsung travaille à l’optimisation du logiciel pour WQHD + 120hz sur la série S20 et devrait le publier dans les 1-3 prochains mois si tout se passe bien.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 18 février 2020

On pense que Samsung a initialement choisi de ne pas offrir 120 Hz en résolution QHD + en raison de problèmes d’autonomie de la batterie. Après tout, un taux de rafraîchissement plus élevé nécessite déjà plus de jus, tout comme la résolution QHD + sur FHD +. Mais la combinaison des deux semble être une recette pour une endurance beaucoup plus courte.

Néanmoins, ce serait formidable si Samsung donnait quand même la possibilité aux utilisateurs du Galaxy S20, leur permettant de tirer le meilleur parti des deux mondes. Eh bien, tant que les utilisateurs comprendront, ils verront une réduction notable de l’endurance.

Le tweak signalé par Samsung intervient également lorsque Oppo prépare le Find X2, et il devrait également offrir un écran QHD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le vice-président d’Oppo, Brian Shen, a noté qu’il utilisait un smartphone de pré-production (vraisemblablement le Find X2) avec 5G et 120Hz à QHD + activé. Shen a déclaré que son téléphone a duré de 8h à 18h avec 38% de jus restant, ajoutant qu’il offrait un temps d’écran de quatre heures et 16 minutes.

