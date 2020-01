Le Samsung Galaxy S20 disposera d’un zoom optique 5x selon le dernier rapport

Avec le lancement du Samsung Galaxy S20 dans moins d’un mois, les fuites et les rumeurs circulent comme des fous. En particulier, nous avons vu beaucoup de fuites concernant les caméras du dernier produit phare de Samsung. Il y a quelques jours, la rumeur disait que les appareils photo du Galaxy S20 Ultra comprendraient un appareil photo principal de 108 MP, 48 MP avec zoom optique 10x et un ultra large de 12 MP.

Cependant, nous voyons maintenant un rapport contradictoire en provenance de Corée selon lequel le fabricant d’optiques Optrontech fournit à Samsung des prismes pour le Galaxy S20 qui ne prennent en charge que le zoom optique 5x. Nulle part dans le rapport il ne fait mention d’un prisme qui prendrait en charge le zoom optique 10x.

Si tel est le cas, toutes ces fuites sur le Galaxy S20 doté d’un zoom optique 10x pourraient être erronées. D’un autre côté, il est tout à fait possible que Samsung s’approvisionne en pièces auprès d’une autre société ou ait trouvé un autre moyen d’augmenter les capacités de zoom. Cela pourrait signifier que ce ne serait pas techniquement un zoom optique, et peut-être une sorte de solution hybride ou de zoom numérique.

Pour l’instant, nous pouvons supposer que la série Galaxy S20 comportera un zoom optique 5x dans au moins l’un de ses modèles, sinon les trois. Il peut même avoir un zoom optique ou numérique 10x réservé à sa plus haute variante S20 Ultra. Certes, à l’approche du 11 février, nous en apprendrons encore plus sur les fuites et nous pourrons même obtenir la confirmation du zoom utilisé par chaque modèle. Jusque-là, nous devrons simplement attendre et voir.

