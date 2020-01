Le Samsung Galaxy S20 et Fold 2 seront dévoilés le 11 février

Le jour où Samsung a dévoilé ses derniers smartphones, des versions moins chères de ses produits phares de 2019, une vidéo promotionnelle divulguée a taquiné les prochaines entreprises de smartphones de l’entreprise.

Une vidéo promotionnelle faisant allusion aux révélations à venir lors du premier des deux événements annuels Unpacked de la société a confirmé la date d’annonce du 11 février, un résumé parfait de ce qui pourrait être le Galaxy S11 ou le Galaxy S20.

Selon Max Weinbach des développeurs XDA, via YouTuber Brandon Lee, la vidéo promotionnelle montre le bossage de l’appareil photo du Galaxy S20 en remplacement du premier dans le mot Galaxy, et la forme d’un téléphone pliable à clapet dans le deuxième cas.

Nous en savons déjà assez sur la prochaine gamme Galaxy, y compris le fait qu’elle pourrait abandonner la variante “e” plus petite au profit de trois modèles plus grands – un régulier, un Plus et un Ultra. Les trois devraient être alimentés par le Snapdragon 865, ce qui devrait leur donner accès aux réseaux 5G dans le monde sans nécessiter de modèles séparés, comme l’entreprise l’a employé l’année dernière.

Les nouveaux produits phares Galaxy se concentreront bien sûr sur l’amélioration de la qualité de la caméra, car cela a été un domaine particulier pour Apple, Google et Huawei au cours de la dernière année. Les trois modèles auront également probablement des découpes de caméra perforées centrées.

En ce qui concerne le Fold 2, le pliable à clapet débutera probablement aux côtés des nouveaux produits phares Galaxy, et en raison de la maturité de la technologie d’affichage pliable, ainsi que de l’encombrement physique plus petit du téléphone, il coûtera probablement beaucoup moins que le Fold original de 2000 $. , qui avait son lot de problèmes de contrôle qualité lors de ses débuts en avril dernier.

À ce stade, il n’est pas clair où l’événement déballé de février aura lieu, bien qu’il se produira probablement à New York ou à San Francisco (plus probablement l’ancien), car c’est là que cela s’est passé ces dernières années (sauf pour le Galaxy S8, qui a été dévoilé à Barcelone lors de la CMM).