Le score AnTuTu le plus élevé jamais enregistré sur l’appareil Realme Snapdragon 865 qui a fui

Mise à jour: 23 janvier 2020 (6 h 15 HNE): Nous venons d’ajouter une deuxième capture d’écran d’AnTuTu ci-dessous, montrant clairement que le Realme RMX2071 utilise la plate-forme mobile Qualcomm SM8250 (Snapdragon 865 5G).

Article d’origine: 22 janv.2020 (13h30 HNE): Android Authority a reçu une capture d’écran divulguée du score le plus élevé jamais publié sur la populaire application d’analyse comparative AnTuTu. À 574 985 points, le Realme RMX2071 dépasse le score le plus élevé précédent de 560 217, prétendument affiché par le prochain Xiaomi Mi 10. Les deux appareils sont alimentés par la plate-forme mobile Snapdragon 865 avec GPU Adreno 650, de bon augure pour les gains de performances phares de 2020.

Ce nouvel appareil, le Realme RMX2071, devrait être dévoilé au MWC le mois prochain. Realme a un événement de lancement 5G prévu pour le lundi 24 février à 10h00 CEST, où nous nous attendons à voir le RMX2071 annoncé comme le produit phare de Realme début 2020. Nous aurons une équipe complète sur le terrain, alors restez à l’écoute pour nos impressions pratiques complètes.

Que vous mettiez beaucoup de stock dans des applications de benchmarking accessibles au public ou non, un score aussi élevé est quelque chose à surveiller. Comme vous pouvez le voir dans la deuxième capture d’écran ci-dessus, il répertorie spécifiquement le Qualcomm SM8250 – le 5G Snapdragon 865. Outre le Mi 10 équipé du 865, le seul autre appareil à avoir franchi la barrière des 500K sur AnTuTu est le Asus ROG Phone 2.

Comme vous le savez probablement, de nombreux OEM ont l’habitude d’essayer de jouer à des applications d’analyse comparative pour gonfler les chiffres. C’est pourquoi Android Authority a créé nos propres applications d’analyse comparative internes, spécifiquement pour éviter la possibilité que les OEM puissent les tromper. Mais même lors de nos tests pour Best of Android 2019, Realme est arrivé en tête avec le bestial X2 Pro. Nous sommes donc enclins à croire que ce que sera ce nouveau produit phare de Realme sera encore plus dur à cuire. Comment il se compare au Samsung Galaxy S20 et aux autres appareils équipés du Snapdragon 865, nous n’aurons qu’à attendre et voir.

