Le score de réparation de Galaxy Buds Plus révèle de bonnes nouvelles

Dans sa dernière vidéo de démontage, iFixit a démonté le nouveau Samsung Galaxy Buds Plus. iFixit a qualifié les Galaxy Buds de génération précédente d’écouteurs sans fil les plus faciles à réparer sur le marché. Le Galaxy Buds Plus poursuit cette tendance, marquant un cool 7/10 dans son échelle de réparabilité.

C’est particulièrement impressionnant étant donné que chaque itération des Apple AirPods a reçu un énorme 0/10, ce qui les rend pratiquement impossible à réparer. Le Galaxy Buds Plus, d’autre part, rend les réparations et les corrections mineures tout à fait réalisables.

Maintenant, nous reconnaissons que la nécessité de réparer les écouteurs sans fil est relativement inconnue, mais il est bon de savoir que vous avez la possibilité. De plus, un score de réparabilité plus élevé signifie que les Galaxy Buds Plus sont plus faciles à démonter, ce qui les rend beaucoup plus économiques à recycler lorsque vous devez les jeter.

La seule véritable option dont vous disposez pour disposer de vos AirPod de manière responsable est de les renvoyer à Apple. Selon iFixit, pour recycler correctement l’électronique, les piles doivent d’abord être entièrement retirées. Pour ce faire avec les AirPods, le boîtier doit être complètement détruit, ce qui peut être un processus fastidieux, voire dangereux.

Lisez aussi: Meilleurs vrais écouteurs sans fil à moins de 100 $

D’autre part, la possibilité de démonter et de réparer facilement votre Galaxy Buds Plus facilite considérablement le processus de retrait de la batterie. Cela signifie que si vous souhaitez réparer votre Galaxy Buds Plus ou simplement vous en débarrasser lorsqu’il se brise, vous aurez beaucoup plus de facilité à le faire de manière responsable.

Qu’est-ce que tu penses? Un score de réparabilité plus élevé vous rend-il plus susceptible d’acheter le Galaxy Buds Plus? Qu’en est-il du fait qu’ils sont plus faciles à recycler?

Chargement du sondage