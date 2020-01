Le script de The Rise of Skywalker a fuité, et c’est tellement mieux que le film réel – .

En août 2015, quelques mois avant la sortie de The Force Awakens, Disney a annoncé que Colin Trevorrow (Jurassic World) dirigerait la troisième et dernière entrée de la nouvelle trilogie Star Wars et coécrirait le scénario avec Derek Connolly. Puis, le 5 septembre 2017, Disney a publié une déclaration révélant que Lucasfilm et Trevorrow avaient «mutuellement choisi de se séparer de Star Wars: Episode IX». J.J. Abrams a fini par prendre le relais à sa place.

Coupé à deux ans plus tard, alors que The Rise of Skywalker lie The Phantom Menace pour la note la plus basse de tous les films de l’histoire de la franchise, et il est difficile de ne pas se demander ce qui aurait pu être. Bien sûr, Disney n’allait jamais nous laisser voir le script écrit par Trevorrow et Connolly, mais cette semaine, le cinéaste Robert Meyer Burnett a publié une vidéo détaillant un premier projet de film de Trevorrow, qui aurait été intitulé Duel of the Fates.

On ne sait pas comment Burnett a pu mettre la main sur le brouillon, mais AV Club a depuis indépendamment confirmé que le script qu’il avait vu était légitime. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir Burnett discuter de Duel of the Fates:

Si vous préférez ne pas regarder une vidéo de deux heures sur le script de décembre 2016, quelqu’un sur Reddit a fait un travail admirable pour résumer les points importants de l’intrigue. Bien qu’il existe des similitudes entre le script Trevorrow-Connolly et The Rise of Skywalker, il aurait été un film très différent, et bien que Palpatine soit apparu sous la forme d’un holocron enregistré pour Dark Vador, il n’a pas été ressuscité, ni servir de méchant principal.

Certaines des principales différences incluent le noyau de personnages volant un Star Destroyer, Rose ayant un rôle beaucoup plus important à jouer, Luke’s Force Ghost hantant Kylo Ren, la bataille culminante qui se déroule sur Coruscant, la confirmation que les parents de Rey étaient en fait des nobodies (qui étaient tué par Kylo) et la mort de Kylo Ren avant qu’Obi-Wan, Yoda ou Luke (tous apparaissant sous le nom de Force Ghosts) ne puissent le sauver ou lui donner une chance de se racheter.

On ne sait pas comment le film se serait déroulé au moment où il a fait son chemin vers les théâtres, mais cela ressemble certainement à une histoire beaucoup plus cohésive et cohérente qui fait réellement suite aux fils de l’intrigue introduits dans Star Wars: The Last Jedi, plutôt que d’ignorer ou de reconnecter tout ce que Rian Johnson avait mis en place.

Malheureusement, nous ne verrons jamais Duel of the Fates sur l’écran argenté, et il est peu probable que nous ne voyions jamais le script complet non plus, mais au moins ceux d’entre nous qui ont été submergés par The Rise of Skywalker ont maintenant une autre histoire.

Source de l’image: Star Wars

