Le service de câble Altice One est lancé sur Apple TV

Le câblo-opérateur Altice USA a annoncé le lancement d’Altice One sur Apple TV 4K. Les clients l’obtiennent dans le cadre de leur plan d’abonnement.

Altice One

Voici les avantages qu’Alice One offre aux utilisateurs d’Apple TV:

Streaming TV en direct

À la demande

DVR Cloud

Guide de programme interactif

Redémarrage du programme pour capturer des émissions en direct depuis le début

Hakim Boubazine, Directeur Général Délégué d’Altice USA et Président des Télécommunications:

Avec Altice One sur Apple TV 4K, nous proposons aux clients un autre moyen innovant mais simple de visualiser tout le contenu de haute qualité qu’ils aiment. Propulsée par le puissant réseau haut débit et Wi-Fi d’Altice et tirant parti des fonctionnalités avancées de l’Apple TV 4K, l’application Altice One pour Apple TV étend nos services encore plus loin dans la maison et offre aux clients plus de choix et de flexibilité dans la façon et l’endroit où ils regardent leur contenu préféré.

L’expérience Altice One sur Apple TV 4K est disponible pour les abonnés d’Altice Optimum et Suddenlink. Les clients Altice One nouveaux et existants peuvent choisir une Apple TV 4K dans le cadre de leur forfait directement depuis Optimum et Suddenlink. Vous pouvez payer une option de financement mensuel à partir de 10 $ US / mois ou l’acheter pour 180 $ US.

