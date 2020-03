Le service de désinfection en magasin de Samsung propose de nettoyer votre téléphone avec des rayons UV gratuitement

Comme toute entreprise, Samsung a été frappée par l’épidémie de coronavirus – elle a même dû fermer une usine en Corée du Sud pour empêcher la propagation de la maladie. Afin de limiter la portée du virus, la société propose désormais de désinfecter votre téléphone avec une lumière UV-C lorsque vous êtes prêt à entrer dans ses magasins Samsung Experience et ses centres de service dans quelques pays.

Dans les territoires où le service est disponible, Samsung nettoiera toujours votre téléphone après l’avoir réparé dans ses magasins. Mais vous pouvez également entrer avec un combiné de n’importe quel fabricant et le faire nettoyer gratuitement. Certains magasins peuvent également désinfecter les tablettes et les smartwatches. La société garantit avoir testé la lumière UV-C et constaté qu’elle n’endommage ni n’affecte les performances de votre appareil. C’est différent des nettoyants chimiques liquides qui pourraient effacer le revêtement oléophobe appliqué sur les écrans ou même entrer dans le combiné et le corroder.

Annonce de Samsung faisant la promotion du service.

Le service est livré avec une grande exclusion de responsabilité, cependant: Samsung ne peut garantir que le traitement UV-C tuera tous les germes, bactéries et virus présents sur votre téléphone, et les résultats peuvent varier selon les magasins, car la société s’appuie sur une variété de matériel tiers. SamMobile indique que les appareils sont disponibles dans les magasins Samsung Experience dans au moins 19 pays, notamment:

Argentine

Chili

Croatie

Danemark

Finlande

Japon

Corée

Malaisie

Nouvelle-Zélande

Norvège

Pakistan

Pérou

Pologne

Russie

Espagne

Suède

États Unis

Ukraine

Vietnam

La société cherche à étendre sa disponibilité.

Concernant la propagation de COVID-19, le CDC écrit que “le virus se propagerait principalement de personne à personne”, mais il “peut être possible qu’une personne puisse obtenir COVID-19 en touchant une surface ou un objet qui a le virus et ensuite toucher leur propre bouche, nez ou éventuellement leurs yeux “, bien que ce ne soit pas aussi probable que d’être infecté par une autre personne. Ainsi, les personnes qui affluent vers les magasins Samsung pour désinfecter leurs téléphones présenteraient probablement un risque d’exposition plus élevé qu’en transportant un téléphone non désinfecté, de sorte que vous voudrez peut-être vous abstenir d’utiliser le service – tout comme vous devriez éviter les déplacements et les réunions inutiles dans la première place.