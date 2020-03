Le service de diffusion en direct AT&T TV est lancé dans tout le pays avec un décodeur et un contrat de deux ans

AT&T a annoncé aujourd’hui le lancement national d’AT & T TV, qui est un service de streaming TV en direct qui est disponible via un décodeur alimenté par Android TV (via Variety). Ce n’est pas la même chose qu’AT & T TV Now, le service de streaming TV en direct basé sur les applications de la société disponible sur Apple TV et d’autres appareils.

Après avoir testé AT&T TV sur 13 marchés, la société place AT&T TV au premier plan de ses activités de télévision avec le lancement du service cette semaine aux États-Unis. Simultanément, les plans DirecTV ne seront plus commercialisés activement, AT&T prévoyant de ne pas mettre l’accent sur la marque DirecTV à l’avenir. Cependant, les plans DirecTV seront toujours disponibles à l’achat.

Le nouveau service propose des centaines de chaînes de télévision en direct, 500 heures de stockage DVR dans le cloud et 40 000 titres à la demande. Avec la boîte, vous pourrez également regarder Netflix, Disney Plus, YouTube et HBO Max. La boutique Google Play sera prise en charge, vous permettant d’étendre son utilisation avec plus de 5 000 applications.

Semblable à «Apple TV», la télécommande à commande vocale AT&T TV est intégrée à Google Assistant pour contrôler les chaînes, le volume, la lecture, les appareils domestiques intelligents, etc. Si vous recherchez des films et des émissions de télévision, les résultats afficheront des options pour le contenu en streaming, ainsi que celles disponibles à la location et à l’achat sur Google Play Films et séries.

AT&T TV fonctionne sur n’importe quelle connexion Internet haut débit et peut également être intégrée au plan Internet 1 gigabit d’AT & T. Les forfaits AT&T TV commencent à 49,99 $ par mois pendant 12 mois avec un accord de 24 mois lorsque vous achetez le service de manière autonome. Selon les petits caractères sur le site Web d’AT & T, les prix seront plus élevés la deuxième année.

Plus précisément, cela signifie que les prix doublent presque après les 12 premiers mois de service. Le plan de divertissement d’entrée de gamme comprend environ 70 chaînes câblées à 49,99 $ / mois pour la première année, et à partir du 13e mois, il vous coûtera 93 $ / mois. Le niveau Ultimate a plus de 170 canaux à 69,99 $ / mois pour la première année, puis à partir du 13e mois, vous paierez 135 $ / mois.



“Nos clients nous ont dit ce qu’ils attendaient de leur service de télévision et nous avons construit AT&T TV autour de cela”, a déclaré Thaddeus Arroyo, PDG d’AT & T Consumer. Internet, vous ne pouvez pas vous tromper. ” Il y a aussi des frais d’activation de 19,95 $ et des frais de résiliation anticipée au prorata si vous annulez avant la fin de votre contrat de deux ans. Vous obtenez la boîte Android gratuitement, mais si vous voulez ajouter plus dans votre maison, vous devrez payer 120 $ par boîte.

Ces derniers temps, les services de télévision en continu ont rencontré de nombreux problèmes. AT&T a renommé DirecTV Now en AT&T TV Now en 2019 et fait face à une perte d’abonnés continue en raison de la hausse des prix et de la mauvaise fiabilité du service. Pendant ce temps, Sony s’est retiré définitivement du jeu et a fermé la PlayStation Vue en janvier.

Variety a demandé à Rasesh Patel, vice-président exécutif d’AT & T pour le haut débit et la vidéo, si la société s’inquiétait des réactions des clients au coût élevé d’AT & T TV une fois que les prix augmenteraient. Selon Patel, la société a confiance en AT&T TV en raison de “l’expérience produit” avec le décodeur, qui est “très unique”.

