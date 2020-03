Le service de streaming AT&T TV et sa boîte Android TV personnalisée sont désormais disponibles dans tout le pays

AT&T a commencé à tester son nouveau service de télévision en streaming sur quelques marchés l’année dernière, mais vous pouvez maintenant vous inscrire n’importe où aux États-Unis. AT&T TV comprend des dizaines de chaînes réparties en plusieurs niveaux de service, et il existe une boîte Android TV personnalisée pour y accéder. Cependant, AT&T gère cette offre plus comme un abonnement au câble traditionnel qu’un service de streaming moderne. Cela signifie des contrats et des hausses de prix.

AT&T TV est essentiellement le futur remplaçant de la société pour DirecTV, qui continue de saigner les abonnés. Il se concentre davantage sur l’expérience de la télévision en direct que sur les autres services de streaming, ce qui donne l’impression d’une configuration de câble traditionnelle. Lorsque vous allumez la box Android TV, elle démarre la chaîne que vous regardiez pour la dernière fois. Vous pouvez canaliser le surf ou utiliser le guide pour trouver du contenu. AT&T TV est également livré avec 500 heures de stockage DVR cloud.

Comme il s’agit d’Android TV, vous pouvez installer des applications de streaming comme Netflix et Hulu sur votre boîtier AT&T. Il y a aussi Google Assistant intégré, et la télécommande a un bouton pour un accès rapide. Si vous souhaitez regarder quelque chose qui n’a pas d’application Android TV, la boîte prend également en charge Chromecast.

AT&T nécessite un contrat de deux ans pour s’inscrire au service, mais cela inclut la boîte. Le niveau de canal de base commence à 49,99 $, mais uniquement pour la première année. Après cela, c’est 93 $. Vous pouvez voir toutes les chaînes à chaque niveau sur le site d’AT & T – elles augmentent toutes d’un prix similaire après la première année. Si vous annulez avant la fin de votre contrat, vous devrez payer 15 $ pour chaque mois restant. Il existe cependant des remises pour ceux qui ont également un service mobile ou Internet AT&T. Ces restrictions n’attireront probablement pas beaucoup de coupe-câbles, mais les gens qui utilisent toujours les services traditionnels de câble et de satellite pourraient faire le saut.