Le service de streaming NBC ‘Peacock’ sera lancé en juillet avec trois niveaux d’abonnement

NBC a annoncé aujourd’hui que son prochain service de streaming vidéo Peacock devrait être lancé aux États-Unis le 15 juillet.

Le service, qui offrira plus de 7 500 heures de programmation, y compris des émissions NBC et des films Universal, proposera trois niveaux d’abonnement.

NBC offrira un niveau financé par la publicité que les gens peuvent regarder gratuitement, et il y aura deux niveaux payants premium qui incluent des sports en direct et un accès anticipé aux émissions de fin de soirée de NBC.

Le niveau premium de 4,99 $ par mois comprendra des annonces, tandis qu’une version à 9,99 $ par mois sera disponible sans publicité. L’accès aux sports en direct permettra à NBC de différencier le service Peacock de Disney +, Netflix et Apple TV +.

En plus du contenu à la demande et des sports en direct, Peacock comprendra une couverture des actualités en direct, des retransmissions le jour même, des courts métrages organisés et un accès à “Dateline” et “NBC Nightly News with Lester Holt”. Les abonnés Premium auront un accès exclusif à des émissions de télévision et des films supplémentaires, pour un total de 15 000 heures de contenu.

Peacock inclura également des émissions de télévision et des films originaux, tels que le prochain “Girls5Eva” de Tina Fey et une adaptation du roman classique d’Aldous Huxley “Brave New World”.

Les clients qui sont déjà abonnés à Comcast et Cox peuvent accéder gratuitement à la version premium avec publicités de Peacock, ou payer 5 $ par mois pour la version sans publicité. Les clients Comcast X1 et Flex auront accès à Peacock le 15 avril, des mois avant la date de lancement du 15 juillet.

Plus de détails sur Peacock sont disponibles via la webémission des investisseurs que NBC a partagée aujourd’hui et les PDF d’accompagnement qui répertorient tous les films et émissions de télévision qui seront accessibles avec Peacock.

