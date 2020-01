Le service Google Play de Samsung Galaxy Note 10 ne fonctionnera pas s’il n’est pas mis à jour

La version 2019 du rêve de smartphone grand écran de Samsung est le Samsung Galaxy Note 10. Récemment, nous avons rencontré des utilisateurs qui rencontrent des problèmes car le service Google Play ne fonctionnera pas jusqu’à ce que le service de jeu soit mis à jour pour Samsung Galaxy Note 10.

Le Samsung Galaxy Note 10 a un Gorilla Glass 6, HDR10 +, et une caméra selfie perforée, un écran Dynamic AMOLED de 6,3 pouces avec une résolution Full HD +. Il a des haut-parleurs stéréo ainsi qu’un stylet S Pen. Le téléphone fonctionne sur le logiciel Samsung One UI basé sur Android 9 Pie.

Mais existe-t-il une nouvelle mise à jour qui pourrait résoudre le problème? Questions aux utilisateurs. Pour certains utilisateurs, le problème ne se limite pas uniquement au Galaxy Note 10 ou Note + mais également à l’onglet S6.

“Cela fait environ 2 semaines maintenant à ce stade. Je suis allé jusqu’à me déconnecter de mon compte Google, effacer les données de toutes les applications Google, redémarrer, me reconnecter, etc. en vain. Je suppose que je vais juste attendre. “Dit l’un des utilisateurs.

Le téléphone utilise 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et le processeur Exynos 9825. Le Galaxy Note 10 dispose d’une configuration à triple caméra à l’arrière, composée de deux caméras 12MP, une avec un objectif grand angle et une avec un téléobjectif 2x, toutes deux dotées d’OIS et PDAF Dual Pixel et d’un enregistrement vidéo 4K 60fps. Le troisième appareil photo est un objectif ultra grand angle avec un capteur 16MP.

Le téléphone dispose d’un emplacement pour carte SIM double, 4G LTE, GPS, Wi-Fi bibande b / g / n / 5/6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, NFC et un port USB 3.1 Type-C. Le Galaxy Note 10 prend en charge une charge rapide de 25 W sur le protocole USB Power Delivery 3.0 et est alimenté par une batterie de 3500 mAh.

Il n’y a eu aucune confirmation concernant le problème de la part de la société, mais attendons de voir quand le problème sera résolu.