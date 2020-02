Le seul téléphone pliable que vous devriez envisager d’acheter maintenant est de retour en stock – .

Le Galaxy Z Flip que Samsung vient de lancer est le téléphone pliable que la société aurait dû livrer l’année dernière.

Le Galaxy Fold s’est avéré être une énorme déception, mais ses échecs de conception ont certainement aidé Samsung à créer un meilleur appareil pliable, et devraient aider d’autres fournisseurs de téléphones portables à chercher à fabriquer leurs propres appareils pliables. Si vous cherchez un pliable à acheter, le Z Flip est vraiment le seul téléphone que vous devriez même envisager en ce moment – ignorez simplement le Motorola Razr, le Galaxy Fold et les nouveaux Mate Xs. Et il se trouve que Samsung dispose de plus de stock Flip aujourd’hui, alors il est temps de passer votre commande.

Nous n’avons aucune idée du nombre d’unités Galaxy Z Flip que Samsung a fabriquées pour le lancement du pliable, mais le stock disponible s’est vendu assez rapidement. Les rapports qui ont suivi ont révélé que Samsung était confronté à des problèmes de fabrication liés à l’épidémie de coronavirus en Corée, mais la production a repris et Samsung vend le téléphone en ligne.

Le Galaxy Z Flip coûte 1380 $ déverrouillé, mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 940 $ si vous échangez un appareil éligible – l’offre de Samsung est disponible ici. Sans compter les téléphones pliables ombragés fabriqués par des seigneurs de la drogue, le Z Flip est le pliable le moins cher que vous pouvez acheter, même si vous devez en payer le prix fort.

Le clapet de Samsung n’a peut-être pas la personnalité du Razr, mais le Z Flip est plus de 100 $ moins cher que le premier pliable de Motorola et présente de meilleures spécifications. Le Z Flip est pratiquement un Galaxy S10 ou un Note 10 en termes de puissance, tandis que le Razr est un appareil de milieu de gamme au prix de 1500 $. Côté durabilité, Flip gagne toujours. Le téléphone de Samsung a une meilleure charnière, qui est non seulement silencieuse, mais vous permet également d’utiliser le combiné en mode ordinateur portable, et un écran en verre avec un couvercle en plastique sur le dessus. L’écran de Motorola a deux couches de plastique.

Les comparaisons suivantes entre le Razr et le Flip devraient vous aider avec votre prochain achat pliable:

Source de l’image: Samsung

