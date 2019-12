Le showrunner de «The Witcher» ferme les critiques et répond aux comparaisons de «Game of Thrones» – .

Quiconque se propose d'apporter une série fantastique sur le petit écran, qui s'inspire d'une série de livres bien-aimés pour le matériel source et promet tout, d'un héros brandissant l'épée à la magie, aux monstres et à certaines scènes d'amour NSFW, devrait probablement s'attendre à ce que Jeu des trônes des comparaisons doivent être faites tôt et souvent. Pour le showrunner de Netflix Le sorceleur, qui a fait ses débuts sur le service de streaming vendredi, elle a reconnu que de telles comparaisons étaient inévitables et attendues très tôt dans le processus de donner vie aux livres de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski sur le chasseur de monstres Geralt de Rivia.

À la suite des débuts de l'émission, que nous avons examinés ici, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a partagé ses réflexions dans au moins une nouvelle interview sur les leçons qu'elle a apprises de Jeu des trônes (qui a eu une dernière saison désastreuse et des légions de fans en colère à gérer par la suite). Elle a également riposté aux critiques, comme les journalistes d'au moins un média de premier plan qui ont donné à la série un score terrible tout en admettant qu'ils n'en ont pas regardé la plupart.

Au moment d'écrire ces lignes, illustrant l'écart entre les critiques et les téléspectateurs moyens, Le sorceleur a actuellement un score de 57% de critiques (reflétant 44 avis) sur Rotten Tomatoes. Cependant, le score d'audience de l'émission, dérivé de 6 850 avis, s'élève à 92%.

Beaucoup de gens m'ont gentiment écrit, bouleversé par le #Witcher Commentaires. Saches cela: De qui me soucie-je? Des critiques "professionnels" qui ont regardé un épisode et qui ont sauté? Ou de VRAIS fans qui ont regardé les huit en une journée et qui commencent leur rewatch? Je suis folle de joie.😉❤️ – Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 22 décembre 2019

Cela dit, Hissrich a reconnu dans une nouvelle interview qu'elle avait beaucoup appris de Jeu des trônes – comme, par exemple, vouloir emprunter la route opposée à Trônes showrunners David Benioff et D.B. Weiss et ne pas garder ses distances avec les fans.

"Je voulais avoir un dialogue avec les fans", dit-elle Variété. «Je me suis mis sur Twitter très, très tôt et j'ai annoncé qui j'étais, ce que je faisais et j'ai été confronté à toutes sortes de réactions, bonnes et mauvaises, mais je suis resté.»

Elle l'a fait, poursuit-elle, car elle veut que les fans sachent combien elle aime la franchise. Non pas que le fait d'avoir cette ligne directe avec elle signifie qu'elle va «faire tout ce que les fans veulent» ou de la façon dont ils pensent que cela devrait être fait. C’est d’autant plus qu’elle fait cela pour les rassurer qu’elle veut honorer ce qu’ils aiment, parce qu’elle l’aime aussi – et, ce faisant, «je me dis, nous serons tous bons.»

Dans cette même interview, elle réitère également quelque chose qu'elle a également dit à . il y a environ un mois par rapport à la Trônes comparaisons. Que la violence et la nudité dans son spectacle sont toujours «au service de l'histoire», par opposition à cela pour lui-même et à titre gratuit. «Personnellement, cela me rend fou s'il y a de la violence gratuite pour choquer le public, ou si vous avez une conversation ici et que deux personnes en arrière-plan sont juste nues», dit-elle. Le point le plus important étant – oui, il y a quelques similitudes évidentes entre les deux spectacles. Mais comme notre examen le montre clairement, il est vraiment facile d'en profiter Le sorceleur à part entière, si vous êtes si enclin.

Source de l'image: Netflix