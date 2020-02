Le signal de messager axé sur la confidentialité est prêt à être intégré et à prendre WhatsApp

Signal est universellement salué comme l’une des applications de messagerie sécurisée les plus simples à utiliser et est approuvé par les experts en sécurité du monde entier. Cependant, les numéros d’utilisateurs du service sont pâle par rapport aux alternatives populaires telles que WhatsApp ou Messenger de Facebook – même Telegram a un plus grand nombre de fans selon les numéros de téléchargement Play Store. Wired rapporte que Signal travaille dur pour changer cela, car la fondation pourrait augmenter son nombre d’employés de 3 à 20 après une injection de 50 millions de dollars du cofondateur de WhatsApp, Brian Acton, en 2018.

L’investissement a permis à l’équipe d’ajouter des fonctionnalités qui attirent également les gens réguliers à la recherche d’une alternative à part entière à WhatsApp et à d’autres. Étant donné que Signal est fondamentalement crypté de bout en bout et ne stocke pas les métadonnées de conversation sur ses serveurs, comme quand qui a envoyé un SMS à qui, les développeurs ont été confrontés à des obstacles supplémentaires sur ce chemin. Par exemple, la fondation a dû rendre les autocollants compatibles avec le cryptage afin que les utilisateurs puissent les envoyer de manière sécurisée et anonyme. L’activation de l’administration de groupe a également été un exploit, car Signal doit donner aux administrateurs la possibilité d’ajouter et de supprimer des membres sans que ses serveurs ne sachent qui fait partie de la conversation.

Ces nouvelles fonctionnalités semblent cependant valables: Signal continue de connaître un taux de croissance stupéfiant, car le Play Store révèle que Signal a déjà été téléchargé entre 10 et 100 millions de fois. Combiné avec la déclaration de la fondatrice Moxie Marlinspike selon laquelle plus de 40% des utilisateurs de Signal sont sur iOS, vous obtenez un nombre respectable (mais toujours relativement petit).

Bien sûr, la fondation continue également de travailler à l’amélioration de la confidentialité. Marlinspike partage que l’équipe a une “récupération de valeur sécurisée” dans le pipeline qui permettra aux utilisateurs de stocker des contacts cryptés sur les serveurs de Signal. Cela pourrait atténuer la nécessité d’identifier les contacts via des numéros de téléphone à l’avenir, une pratique qui a été largement critiquée par les défenseurs de la vie privée comme l’un des points faibles du messager. Un autre problème auquel de nombreux experts de la sécurité s’attaquent est la dépendance de Signal à l’égard des extensions Software Guard (SGX) d’Intel. C’est une plate-forme conçue pour le calcul à distance sécurisé, mais elle a été attaquée avec succès à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Malgré ces problèmes, l’ancien copropriétaire de WhatsApp, Brian Acton, souhaite développer le service à la taille de WhatsApp et est convaincu qu’il peut l’aider à reproduire le succès qu’il avait eu avec son ancienne entreprise. Grâce à la structure de fondation de Signal, il sera probablement en mesure de rester indépendant et ne répondra pas au sort de WhatsApp d’être acheté par une grande société.