Le site Web influent de montres-bracelets Hodinkee devient un revendeur agréé Apple Watch

Le détaillant de montres Hodinkee, basé à New York, a annoncé aujourd’hui qu’il était désormais un revendeur agréé pour l’Apple Watch. La société est connue comme un site influent de révision de montres et a récemment lancé une plate-forme de commerce électronique, la boutique Hodinkee, où des montres mécaniques haut de gamme peuvent être achetées.

À partir d’aujourd’hui, la boutique Hodinkee comprend également des modèles Apple Watch Series 5 ainsi qu’une variété d’accessoires «Apple Watch». Le magasin ne vend que des versions cellulaires de la «Apple Watch», et les prix correspondent aux propres prix d’Apple sur la série 5. Des modèles en aluminium et en acier inoxydable sont disponibles.

«Nous sommes ravis d’être un revendeur agréé pour« Apple Watch »», a déclaré Russell Kelly, directeur commercial de HODINKEE. «C’est un produit révolutionnaire, un exemple impressionnant de conception et de fonctionnalité qui s’intègre parfaitement dans la vie quotidienne. Non seulement «Apple Watch» complète notre offre de produits, mais elle positionne également la boutique HODINKEE en tant que nouveau leader du luxe dans le commerce électronique. »

Hodinkee a des groupes comme le Milanese Loop, Sport Band et Sport Loop. En termes d’accessoires de charge, le détaillant propose également la station de charge magnétique ‌Apple Watch‌ et diverses options de câble de charge magnétique. Les AirPods et AirPods Pro sont même disponibles dans la section Apple de la boutique Hodinkee.Rassemblements associés: Apple Watch, watchOS 6, watchOS 7Buyer’s Guide: Apple Watch (Attention)

Cet article, « Le site Web influent de montres-bracelets Hodinkee devient un détaillant autorisé d’Apple Watch », a été publié pour la première fois sur MacRumors.com.

