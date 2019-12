Le smartphone Concept One de OnePlus peut avoir un écran pliable

OnePlus a annoncé la semaine dernière qu'il présenterait son tout premier téléphone concept, appelé OnePlus Concept One, au CES 2020 le mois prochain. Bien que la société n'ait révélé aucun détail concernant la conception ou les spécifications techniques du téléphone, un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud affirme désormais que le OnePlus Concept One sera un téléphone pliable.

Citant des sources de l'industrie, le rapport de Korea Herald indique que le Concept One pourrait être un autre smartphone pliable, similaire au Galaxy Fold de Samsung, au nouveau RAZR de Motorola et au Mate X de Huawei.Cependant, aucun autre détail sur le téléphone concept n'a été révélé jusqu'à présent.

OnePlus a seulement confirmé que le Concept One sera le premier d'une série de téléphones conceptuels qui apporteront une technologie innovante et une approche de conception alternative. Ce qui reste à voir, c'est si le Concept One arrivera sur la ligne de production et rivalisera réellement avec les téléphones pliables de rivaux tels que Samsung, Motorola et Huawei. Il reste également à voir si le téléphone aura un facteur de forme de livre comme le Samsung Galaxy Fold ou adoptera un facteur de forme à clapet similaire au Motorola RAZR et au rumeur Galaxy Fold 2 de Samsung.

Motorola devrait également présenter son téléphone pliable à clapet RAZR au CES 2020, avant son lancement aux États-Unis. Samsung, d'autre part, aurait lancé son deuxième téléphone pliable aux côtés de la série Galaxy S11 lors d'un événement Galaxy Unpacked en février.