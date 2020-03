Le smartphone «enroulable» de TCL avec un écran extensible est hors de ce monde – .

Si nous sommes parfaitement honnêtes, 2020 s’annonce comme une année assez ennuyeuse dans la mesure où les conceptions de smartphones vont. Les nouveaux téléphones Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple font l’objet d’une refonte majeure qui sonne bien, mais ce ne sera pas vraiment quelque chose de bouleversant. Après trois générations d’iPhone avec le même design, la série iPhone 12 remplacera le boîtier actuel par un qui a des bords métalliques plats sur les côtés au lieu de ronds. Cela dit, Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, a déclaré que le groupe de caméras à l’arrière resterait le même et qu’il y aurait toujours une grande encoche à l’avant, donc il ne semble pas exactement qu’il finira par être tout différent des iPhones que nous avons déjà.

En ce qui concerne les smartphones Android, les choses deviennent un peu plus compliquées. Il y a quelques smartphones pliables qui ont été lancés récemment, et ces conceptions sont nouvelles et différentes. Cela dit, ils ne gagneront pas exactement de concours de beauté. Il y a un nouveau design de smartphone fantastique, élégant et moderne avec une façade tout écran et des bords incurvés de chaque côté, mais il y a aussi un problème avec ce design: il est partout. Vous vous souvenez en 2018, quand presque toutes les sociétés de téléphonie Android ont volé le design de l’iPhone X d’Apple? Eh bien, maintenant ils volent tous le design des Galaxy S10 et Galaxy S20 de Samsung. Ça devient déjà un peu fatigant, mais bon, au moins c’est un super design.

Dans un marché plein de téléphones Android qui clonent d’autres téléphones Android et d’iPhones qui clonent des iPhones plus anciens, TCL vient de présenter quelques nouveaux téléphones conceptuels jeudi qui ont fait sensation. La mauvaise nouvelle est qu’aucun d’entre eux ne devrait être lancé prochainement. Mais la bonne nouvelle est que ce sont tous des prototypes fonctionnels, et ils sont tous géniaux.

Source de l’image: TCL

Beaucoup de gens ont parlé du concept TCL pliable double qui a trois panneaux reliés par deux charnières. Un panneau se replie vers l’avant et l’autre se replie vers l’arrière de l’appareil, et c’est certainement un concept intéressant. L’autre n’est pas seulement “intéressant” cependant, il est époustouflant.

Source de l’image: TCL

TCL appelle ce modèle un smartphone enroulable, et c’est certainement l’une des choses les plus cool que nous ayons jamais vues. Un écran flexible occupe presque tout l’avant du téléphone et il semble assez standard lorsqu’il est fermé. Comme vous pouvez le voir dans l’animation ci-dessus, le téléphone dispose d’un moteur interne qui lui permet de s’étendre dans le sens de la largeur et, dans ce cas, l’affichage se déploie et se développe. À quel point cela est cool?!

On ne sait pas quand ni même si TCL lancera ce concept de téléphone particulier. Ce ne sera certainement pas de sitôt, car TCL n’avait que des maquettes factices à montrer par opposition aux prototypes fonctionnels. Mais ce n’est qu’un petit avant-goût de ce sur quoi les entreprises de smartphones travaillent actuellement à huis clos, et c’est très excitant. La plupart des smartphones pourraient avoir la même apparence en 2020, mais il y a de nouveaux designs amusants à venir.

Source de l’image: TCL

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.