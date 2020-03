Le smartphone milieu de gamme à battre

Il semble que, à chaque examen successif d’un smartphone de milieu de gamme, je finisse par me répéter. Les consommateurs ne l’ont jamais eu aussi bien. Le segment de milieu de gamme est l’endroit où la concurrence est la plus féroce, et les joueurs chinois font une mise à mort. Parmi ceux-ci, Realme, en particulier, a été sur une lancée avec un calendrier de lancement constant qui augmente constamment la mise en ce qui concerne les packages de spécifications. Ce qui fonctionne en faveur de l’entreprise, c’est que le logiciel complète le matériel. En fait, le Realme X2 a remporté notre prix du meilleur smartphone pour 2019, ce qui témoigne du chemin parcouru par l’entreprise.

Le Realme 6 Pro est le dernier mid-ranger de la société et il mène le combat directement à Xiaomi. Il possède les meilleures spécifications, un design époustouflant et un ensemble de caméras extrêmement polyvalent. Le téléphone a-t-il ce qu’il faut pour devancer la concurrence? Nous le découvrons dans la revue Android Authority Realme 6 Pro.

À propos de cette revue Realme 6 Pro: J’ai écrit cette critique de Realme 6 Pro après avoir passé une semaine avec le téléphone. Realme India a fourni l’appareil, qui exécutait Android 10 avec Realme UI 1.0 et le correctif de sécurité de février 2020.

Design: un peu d’ancien et un peu de nouveau

Realme a toujours fait un bon travail de mise à jour de ses conceptions tout en gardant un sentiment de familiarité à travers chaque génération de produit successive. Cela reste également vrai pour le Realme 6 Pro. Le changement le plus notable est le passage à une caméra selfie de style découpé. Pas seulement une seule caméra. Le Realme 6 Pro dispose de deux caméras selfie qui vous permettent de basculer vers un champ de vision plus large pour obtenir plus de personnes dans le cadre.

La taille de l’écran est désormais plus grande à 6,6 pouces. L’écran Full HD + a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui devrait rendre le défilement de l’interface et des jeux beaucoup plus fluide. Contrairement à certains autres téléphones, le Realme 6 Pro semble maintenir un taux de rafraîchissement constant de 90 Hz sans aucune allure.

L’écran du téléphone parvient à maintenir un taux de rafraîchissement constant de 90 Hz et n’affiche aucun bégaiement ni sensualité.

Il n’y a pas grand-chose à redire sur l’écran non plus. Typique de Realme, le panneau est percutant au point d’être légèrement sursaturé. Cela peut cependant être réglé à l’aide des paramètres d’affichage. Les niveaux de luminosité se sont avérés plus que suffisants pour une utilisation en extérieur.

Ailleurs, le scanner d’empreintes digitales est maintenant intégré dans le bouton d’alimentation sur le côté droit du téléphone. Personnellement, cela ne me dérange pas du tout. Il était particulièrement rapide à déverrouiller le téléphone et c’était un plaisir à utiliser.

Le scanner d’empreintes digitales est intégré dans le bouton d’alimentation et était un plaisir à utiliser.

Le reste de la disposition est standard, le port USB-C et la prise casque occupant le bord inférieur du téléphone. Le cadre en polycarbonate aide à maintenir le poids bas, même si je ne suis pas un fan des boutons de volume en plastique. Ils se sentent bon marché et glissants par rapport au reste du matériel.

L’arrière du Realme 6 Pro voit encore une autre variation sur la conception de gradient populaire. Le point de vue de Realme, en particulier dans la variante de couleur bleu clair, a l’air élégant et discret tout en restant accrocheur. Excellent travail, Realme!

Gorilla Glass 5 à l’arrière et à l’avant vous garantit une certaine résistance aux rayures. Cependant, le panneau arrière est un aimant d’empreintes digitales et je recommande d’utiliser le boîtier fourni. Le téléphone n’est pas étanche.

Le Realme 6 Pro se sent premium au toucher, mais les boutons de volume sont une déception.

Dans l’ensemble, Realme a fait un travail plutôt brillant en faisant évoluer le matériel. Mis à part les boutons de volume bon marché, le Realme 6 Pro est un kit haut de gamme qui ne pèse pas trop dans votre main et a une bonne ergonomie pour démarrer.

Quelles sont les performances du Realme 6 Pro?

Le Realme 6 Pro est alimenté par le nouveau processeur 720G de Qualcomm, spécialement conçu pour les appareils de milieu de gamme abordables. Construit sur un processus de 8 nm, le 720G intègre huit cœurs Kryo 465. Ceux-ci sont disposés en deux groupes de deux cœurs Cortex A76 et un autre groupe de six cœurs Cortex A55 pour offrir une meilleure autonomie de la batterie. Pendant ce temps, le GPU est l’Adreno 618.

Realme a l’habitude d’optimiser le logiciel pour le matériel. C’est toujours le cas ici. La facilité d’utilisation au quotidien est de premier ordre. L’interface fonctionne sans problème lorsqu’elle est verrouillée à 90 Hz.

Les performances de jeu n’étaient rien à se moquer. J’ai joué quelques tours de PUBG et le téléphone a facilement tenu les réglages les plus élevés sans aucun bégaiement. PUBG, cependant, ne prend en charge que 60 Hz.

Le plus grand concurrent de Realme 6 Pro est le Poco X2 récemment lancé. Ce dernier bénéficie d’un affichage 120Hz encore plus rapide. Cependant, les exigences de GPU plus élevées pour l’affichage annulent les avantages du GPU overclocké sur le chipset Snapdragon 730G du Poco X2. Les deux devraient être régulièrement rythmés pour la plupart.

Tout cela pour dire que vous n’avez pas à vous soucier des performances. Le Realme 6 Pro devrait être capable de prendre tout ce que vous lui lancez, puis quelques-uns.

La batterie de 4300 mAh est légèrement plus grande que la cellule du Realme 5 Pro et je me suis retrouvé à utiliser un jour et demi de solide utilisation du téléphone. Même poussé fort, le Realme 6 Pro a facilement duré du matin au soir.

Lorsqu’il est temps de recharger la batterie, le chargeur 30W inclus est le bienvenu. Le téléphone prend environ une heure pour passer de 0 à 100%. Il n’y a pas de support de charge sans fil ici, mais vous ne devriez pas vous attendre à ce prix de toute façon.

Côté logiciel, il y a un mélange d’antan et de nouveau. Le téléphone est le premier à être livré avec Realme UI prêt à l’emploi basé sur Android 10. Il dispose même d’un correctif de sécurité de février assez récent. Realme UI dans sa forme actuelle n’est guère plus qu’une version redessinée de Color OS.

Les publicités et les bloatwares continuent de poser problème sur le matériel de milieu de gamme.

Il y a une pincée d’ajouts semblables à des actions, comme une nuance de notification et des icônes redéfinies. Un mode sombre à part entière est également disponible. Malheureusement, le bloatware reste. J’ai compté plus de 20 applications supplémentaires. Il n’y a aucune raison pour que le navigateur envoie du spam dans l’ombre des notifications, sans parler d’un téléphone qui vient d’être configuré.

Le Realme 6 Pro a-t-il un bon appareil photo?

Un appareil photo pour smartphone est bien plus qu’une fonction matérielle. La photographie et les algorithmes informatiques jouent un rôle important dans la définition du type d’images que vous pouvez attendre de votre téléphone. Realme a été assez cohérent sur ce front et a constamment amélioré la qualité d’image à tous les niveaux. Cette fois-ci, la configuration de l’appareil photo propose un objectif ultra-large, un téléobjectif, ainsi qu’un appareil photo macro dédié en plus du principal tireur 64MP.

Le capteur principal est un Samsung GW1 64MP qui regroupe les images jusqu’à 16MP pour améliorer la qualité de l’image. Pour la plupart, les images sont plutôt belles. L’appareil photo est réglé pour augmenter la netteté, ce qui est particulièrement visible dans le feuillage. Il y a une quantité décente de détails, bien que l’observation des pixels révèle une réduction agressive du bruit. Le mode HDR fonctionne assez bien et a pu conserver la surbrillance et il y a une bonne quantité de détails dans les zones d’ombre. En fait, la plage dynamique n’est pas trop mauvaise pour un mid-ranger.

Realme 6 Pro – Ultrawide Realme 6 Pro – Téléobjectif

Il existe une énorme variation dans les performances de la balance des blancs lors du passage d’un mode de caméra à l’autre. Cela est particulièrement visible lors de l’alternance entre ultra-large et téléobjectif. Il y a des compromis dans les deux cas. Par exemple, le mode ultra-large ne répond pas à la plage dynamique alors que le téléobjectif n’est pas très net et qu’il y a des artefacts perceptibles.

Realme 6 Pro intérieur faible luminosité Realme 6 Pro intérieur mode nuit

La star du spectacle ici doit être en mode nuit. Realme a perfectionné la science de la réalisation d’un excellent cliché en basse lumière. Même sans activer le mode nuit, la photo est certainement utilisable pour le partage social. L’image composée de pixels aide à maintenir les niveaux de bruit bas et la vitesse d’obturation reste suffisamment rapide pour éviter le flou. Cependant, les détails en souffrent.

Le passage en mode nuit trie cela. Bien sûr, il y a une quantité nette de netteté, mais si cela fait la différence entre obtenir ou non une photo, je peux vivre avec. Si la photographie de votre smartphone consiste à partager sur les réseaux sociaux, la sur-netteté ne devrait pas être une préoccupation majeure.

Nous avons déjà vu deux caméras selfie, bien que souvent la deuxième caméra soit un module de détection de profondeur. Ce n’est pas le cas ici. Le Realme 6 Pro ajoute une deuxième caméra grand angle au mixage et je pense que c’est une façon fantastique de capturer de plus grands groupes.

Realme 6 Pro selfie principal Realme 6 Pro selfie grand angle

La caméra frontale de 16 mégapixels capture des images uniformément éclairées, bien qu’elle éclaire le sujet même avec les options d’amélioration d’image désactivées. C’est généralement le cas avec la plupart des smartphones de milieu de gamme. Les photos sont joliment détaillées et bien saturées.

Si prendre des selfies est votre confiture, ce téléphone sera dans votre allée.

Si prendre des selfies est votre confiture, ce téléphone sera dans votre allée. La caméra grand angle est compétente. Le capteur 8MP capture une bonne quantité de détails, bien que la plage dynamique ne soit pas aussi bonne que celle de la caméra principale.

L’enregistrement vidéo sur le Realme 6 Pro se termine à 4K à 30fps. Les séquences vidéo de la caméra ultra-large atteignent 1080p à 30 images par seconde. Les deux caméras capturent des vidéos saturées finement détaillées, bien qu’une fois de plus, une légère sur-netteté soit perceptible.

Découvrez ici des exemples de caméras pleine résolution du Realme 6 Pro.

Spécifications Realme 6 Pro

Realme 6 ProDisplay6,6 pouces, FHD + IPS LCD

Résolution 2400 x 1080

Format d’image 20: 9

399ppi

90Hz

Gorilla Glass 5ChipsetQualcomm Snapdragon 720G

2 x 2,3 GHz Kyro 465 or

6x 1,8 GHz Kyro 465 SilverGPUAdreno 618RAM6, 8 Go de RAM Stockage 128 Go MicroSDOuiBatterie 4300 mAh

USB-C

Chargement de 30 W (VOOC 4.0)

64MP f / 1.8

Téléobjectif 12MP f / 2.5

8MP f / 2.3 ultra-large

Macro 2MP f / 2.4

Vidéo: 4K à 30fps, 1080p à 120fps

De face:

16MP f / 2.1

Grand angle 8MP f / 2.2

Indice IP Non Port d’écouteurs Oui Connectivité Deux fentes nano-SIM

WiFi 802.11 a / b / g / n / ac 2,4 / 5 GHz

GPS, aGPS, GLONASS, GALILEO, NavIC, BDS

Bluetooth 5

Prend en charge aptX, aptX HD et LDAC

Scanner d’empreintes digitales latéral

Déverrouillage du visageLogicielAndroid 10

Realme UIColorsLightning Blue, Lightning Orange, Lightning RedDimensions163.8 x 75.8 x 8.9mmWeight184g

Le Realme 6 Pro offre-t-il un bon rapport qualité-prix?

Le Realme 6 Pro offre des améliorations significatives tout autour, mais à un prix élevé. Chez Rs. 16 999 (~ 232 $) pour la variante de base de 64 Go avec 6 Go de RAM, c’est une augmentation de Rs. 3000 (~ 40 $) sur le Realme 5 Pro.

Le téléphone fait face à une forte concurrence des appareils nouveaux et établis. D’un côté, il y a le Poco X2 nouvellement ressuscité. Le X2 contient un chipset Snapdragon 730G légèrement plus rapide et, plus important encore, un nouvel écran de 120 Hz. Cependant, l’optimisation logicielle était terne.

Une autre excellente option est le Redmi K20. Celui-ci existe depuis un certain temps, mais la construction reste de haut niveau. Le chipset Snapdragon 730G fonctionne bien et les caméras se démarquent définitivement. La caméra éclairée et escamotable est un bon truc de fête pour compléter le paquet.

Revue de Realme 6 Pro: Dois-je l’acheter?

Le Realme X2 offre presque tout ce que l’entreprise promet. Le matériel est bien construit et beau à regarder. Boutons de volume mis à part, la construction dément vraiment son prix. Les composants internes assurent le bon fonctionnement de tout, d’autant plus lorsque vous tenez compte de cet affichage à 90 Hz.

La caméra peut être touchée ou manquée. Le tireur principal produit des images satisfaisantes, mais les objectifs ultra-larges et téléobjectifs ne clouent pas toujours l’exposition et la balance des blancs. Cela dit, les caméras orientées vers l’avant font du Realme 6 Pro le plaisir du tireur de selfies.

Le Realme 6 Pro va la plupart du temps pour justifier son prix et est facile à recommander.

Dans l’ensemble, le Realme 6 Pro va jusqu’à justifier son prix. Le chipset Snapdragon 730G plus rapide aurait fait un long chemin pour faire du téléphone un gagnant absolu dans la catégorie, mais c’est un petit faux pas. Ce téléphone est très facile à recommander à presque tous ceux qui recherchent un nouveau mid-ranger.