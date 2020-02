Le smartphone Surface Duo Android à double écran de Microsoft pourrait atterrir des mois plus tôt que prévu

Le premier téléphone Android de Microsoft est le Surface Duo, un appareil pliable avec deux écrans séparés visant à travailler la productivité. Le Duo a été annoncé en octobre et Microsoft devrait le publier vers la fin de cette année. Cependant, si l’on en croit les rumeurs, le Duo pourrait être publié dès cet été.

Citant des sources familières avec les plans de l’entreprise, Windows Central signale que le Surface Duo est presque prêt pour une production complète, Microsoft ne faisant pour l’instant que peaufiner l’expérience logicielle. Le matériel aurait été complet pendant près de deux ans, car il était initialement destiné à être livré avec une variante de Windows. Selon Windows Central, le Surface Duo pourrait commencer à être expédié en quantités limitées cet été.

Windows Central pense également que l’appareil sera livré avec le processeur Snapdragon 855, au lieu du plus récent Snapdragon 865 trouvé sur le Galaxy S20 et d’autres téléphones récents. Cela signifie probablement que le Duo ne prendra pas en charge les réseaux 5G, mais il est possible que Microsoft puisse intégrer le modem 5G X50 séparé, comme l’a fait la première vague d’appareils 5G (Moto Z4, Galaxy S10 5G, etc.). Le modèle de base aurait 128 Go de stockage interne et 6 Go de RAM.

La conférence annuelle Build de Microsoft devrait débuter le 19 mai, il est donc possible qu’une large disponibilité soit alors annoncée. Cependant, les retards de fabrication dus à l’épidémie de coronavirus en cours pourraient modifier les plans de Microsoft, nous devrons donc attendre et voir.